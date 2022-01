삼성 4분기 모바일 실적, 폴더블폰이 끌었다

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,400 등락률 +1.82% 거래량 6,881,083 전일가 76,900 2022.01.07 10:45 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 삼익THK, 과거 삼성과 로봇 공동개발…대형 M&A 수혜 기대감 강세개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close 스마트폰 사업을 담당하는 IT·모바일(IM) 사업부문이 폴더블폰의 판매 호조로 3조원대 영업이익을 이어갈 것으로 보인다.

삼성전자는 7일 2021년 4분기 잠정 실적발표를 통해 매출 76조원, 영업이익 13조8000억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출과 영업이익은 각각 23.48%, 52.49% 증가했다. 전기 대비로는 매출은 2.73% 증가했지만 영업이익은 12.77% 감소했다.

2021년 전체 매출과 영업이익은 각각 279조400억원, 51조5700억원이다. 전년 동기 대비 17.8%, 43.3%씩 올랐다. 매출은 창사 이래 최대이며, 영업이익은 2018년(58조8900억원), 2017년(53조6500억원)에 이어 역대 3위에 올랐다.

삼성전자는 이날 사업부별 실적은 공개하지 않았지만 IM 부문은 2조9000억~3조1000억원 수준의 영업이익을 거둬 직전 분기(3조3610억원)에는 미치지 못하지만 전년 동기(2조4200억원)보다 개선된 실적을 보일 것으로 예상된다.

4분기에도 지난해 8월 출시된 고가의 3세대 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드3'와 '갤럭시 Z플립3'가 판매 호조를 이어가며 이익 개선을 견인한 것으로 보인다. Z폴드3와 Z플립3는 출시 약 한 달 만에 2020년 폴더블폰 판매 대수를 넘어서는 등 약 800만대가 팔린 것으로 추정된다. 2020년 삼성 폴더블폰 판매량의 업계 추정치는 약 200만대다.

또 당초 부품 부족으로 전 분기보다 출하량이 감소할 것으로 예상됐지만 부품 수급 문제가 다소 개선되면서 3분기 대비 출하량이 소폭 늘어난 점도 실적 개선에 기여했다. 박강호 대신증권 연구원은 “부품 부족 상황이 개선되면서 전 분기보다 판매량이 증가한 것으로 보인다”며 “내년도 시장 성장률을 웃도는 실적 개선이 기대된다”고 설명했다.

한편 삼성전자는 올해도 전 세계 스마트폰 시장에서 점유율 1위를 차지할 전망이다. 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 약 2억8000만대의 출하량으로 시장점유율 1위를 유지할 것으로 예상된다. 카운터포인트리서치는 지난해 삼성의 출하량을 2억7000만대가량으로 예상했고, 삼성은 작년 3분기 43개국에서 스마트폰 시장 점유율 1위를 차지했다.

삼성전자는 투자자들과의 소통 강화 및 이해 제고 차원에서 경영 현황 등에 대한 문의사항을 사전에 접수해 실적발표 콘퍼런스콜에서 답변을 진행할 예정이다. 이날부터 문의사항 접수가 가능하며, 자세한 내용은 삼성전자 IR 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr