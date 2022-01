[CES2022]현대차, 올해 말 세계 최고 수준 메타팩토리 구축한다

부지 4만4000㎡·연면적 9만㎡ 싱가포르 HMGICS 메타버스로 구현

실제 공장 시험가동 안 해도 최적화된 공장 가동률 산정 가능

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 올해 말 '현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)' 완공에 맞춰 세계 최고 수준의 메타버스(Metaverse) 기반 디지털 가상공장을 구축한다.

현실 세계의 스마트팩토리를 가상 세계에 그대로 옮긴 메타팩토리(Meta Factory)로 공장 운영 고도화와 제조 혁신의 가속화를 이루고, 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로 전환한다는 정의선 현대차그룹 회장의 비전이 당장 본격화되는 셈이다.

현대차는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2022'에서 글로벌 메타버스 환경 구축 및 실시간 3차원(3D) 콘텐츠 개발·운영 플랫폼 회사인 유니티(Unity)와 '미래 메타버스 플랫폼 구축 및 로드맵 마련을 위한 전략적 파트너십'을 체결했다고 밝혔다.

앞서 정의선 현대차 회장은 지난 4일 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES2022' 보도 발표회에서 메타버스를 모빌리티 뿐만 아니라 공장에도 적용해 생산성과 효율성을 끌어올리겠다는 구상을 밝힌 바 있다.

현대차는 올해 말까지 싱가포르 주롱 혁신단지에 부지 4만4000㎡, 연면적 9만㎡, 지상 7층 규모로 건립되는 HMGICS를 그대로 구현한 첫 메타팩토리를 구축할 계획이다.

HMGICS 메타팩토리는 차량 주문과 생산, 인도 등 자동차 생애주기 가치사슬 전반을 연구하고 실증하는 개방형 혁신 기지이자 스마트팩토리로서 소규모 생산 혁신 기술 거점인 HMGICS의 운영을 뒷받침하며 제조 시스템 혁신을 지원하는 역할을 하게 된다. HMGICS 메타팩토리는 올해 말 1단계 도입, 2025년까지 구축이 완료될 예정이다.

이번 MOU를 통해 현대차는 메타팩토리 구축을 위한 방향성을 제시하고 메타버스 기술을 활용해 개선할 수 있는 제조 현장 내 과제를 발굴하는 업무를 수행한다. 유니티도 메타팩토리 설계 및 실시간 이미지 렌더링 기술 제공, 맞춤형 시스템 개발 지원 등의 역할을 담당한다.

현대차는 메타팩토리 도입으로 향후 HMGICS를 포함한 실제 공장의 운영을 보다 고도화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 가령 신차 양산을 앞둔 공장의 경우 현실 세계의 공장을 시범 가동하지 않아도 메타팩토리를 운영하면 최적화된 공장 가동률을 산정할 수 있다. 또한 메타팩토리가 현실 공장을 실시간으로 구현함에 따라 공장 내 문제가 발생하면 물리적인 방문 없이도 신속한 원인 파악 및 실시간 해결이 가능하다.

이번 MOU를 시작으로 현대차와 유니티는 생산기지를 넘어 여러 사업 분야에 메타버스 기술을 확대 적용할 수 있는 방안을 함께 모색할 계획이다.

지영조 현대차그룹 이노베이션담당 사장은 "세계 최고 수준의 메타팩토리를 구축하는 이번 협업을 통해 HMGICS는 제조 혁신 분야의 '게임 체인저'가 될 것"이라며 "모빌리티 패러다임 전환을 위한 인간 중심의 밸류체인 혁신을 추진하는 HMGICS는 다양한 신기술 도입을 이어가며 미래 혁신을 주도해 나가겠다"고 강조했다.

존 리키텔로 유니티 최고경영자(CEO)는 "실시간 디지털 트윈은 우리의 전반적인 라이프스타일을 완전히 뒤바꿔 놓는 동시에 세상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 바로 이것이 '메타버스'의 핵심 요소가 될 것"이라며 "메타팩토리를 포함한 현대차의 미래 비전은 제조 분야의 혁신을 이끌 기술적 진보로 이어져 효율성이 극대화될 것"이라고 전했다.

한편, 현대차는 스마트팩토리 및 메타팩토리 등 혁신적인 기술을 지속 발전시키기 위해 마이크로소프트(MS)를 비롯해 글로벌 톱티어(Top-tier) 기술력을 보유한 다양한 영역의 회사들과 파트너십을 구축하고 협력을 강화할 방침이다.

라스베이거스(미국)=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr