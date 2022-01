이재명 "탈모치료제 지원, 연 1000억원 추가 부담…퍼주기 아냐"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 6일 탈모치료제의 건강보험 적용 공약이 '포퓰리즘'이라는 비판에 대해 "연간 1000억원 추가 부담이 생기는 것"이라며 "퍼주기라는 것은 이해가 안 된다"고 말했다.

이 후보는 이날 MBC 100분토론에 나와 "엄청나게 돈이 많이 들어서 건강보험 재정이 파탄난다고 하는데, 연간 1000억원 정도의 추가 재정 부담이 생길 수 있다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 박근혜 정부 당시 치과 스케일링 치료비 일부가 건강보험에 적용되도록 했던 것을 언급하면서 "그때는 퍼주기라고 안하더니 1000억원 정도로 퍼주기라고 말하는 것이 이해가 안 된다"고 했다. 그는 "저도 가까운 사람 중에 탈모로 고민하는 사람들을 많이 봤는데 약값을 상당히 부담스러워한다"면서 "(탈모치료제 지원은) 보건적 요소가 강하다고 본다"고 강조했다.

특히 젊은층을 의식해 "젊은 사람들이 투약 대상이 많다"며 "연애도 어렵고 취업도 어려워 말도 못한다"고 말하기도 했다. 그는 "더 좋게 하기 위해서가 아니라 더 고통받지 않게 하기 위해서 하는 것"이라며 "문재인 정부에서도 할지 말지 고민하다가 하지 않았다. 더 나아보이기 위한 미용이라면 복지일텐데 저는 고통을 완화하는 것이라고 보기 때문에 보건 영역이라고 본다"고 했다.

이 후보는 임플란트 치료 비용도 건강보험으로 최소 4개까지 (비용보전이) 필요하다는 주장이 있다고 언급했다. 그는 "지원 대상이나 지원 비율 등은 전문가를 시켜서 검토하고 있다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr