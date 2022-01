이재명, '대장동 의혹' 2명 사망 "무리한 수사가 원인"

"윤석열 후보에게 수사받은 사람 중 5명이 사망해"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 6일 대장동 개발특혜 의혹과 관련이 있다고 지목된 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장과 김문기 개발1처장의 사망과 관련해 "무리한 수사가 원인이 됐을 수 있다"고 말했다.

이 후보는 이날 MBC 100분토론에 나와 대장동 의혹에 관여된 2명이 잇달아 사망한 것에 대한 입장을 묻는 질문에 "(죄를 지은 게)아닌데 모든 증거가 자기를 가리키면 어떻게 되겠는가. 그런 부분들도 고려를 해봐야한다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "저도 수사를 받아보고 기소도 당해봤는데 검찰 중에서도 특수부 수사 스타일이 있다"며 "목표를 갖고 그에 부합하는 증거는 만들고, 배치되는 증거는 제외한다"고 설명했다.

이어 "정말 죄를 지은 사람은 죄가 들켰기 때문에 (오히려) 시원해한다. 심리가 그렇다"면서 "어느 순간, 나는 아닌데 제시되는 증거가 다 내가 죄를 지었다고 나오면 멘붕에 빠진다. 그럴 가능성이 있다"며 대장동 의혹 관여자 2명이 사망한 것이 검찰의 무리한 수사 방식과 무관치 않다고 강조했다.

그러면서 윤석열 국민의힘 후보를 겨냥해 "그런 얘기도 있지 않나. 윤 후보에게 수사받은 사람 중 5명이 극단적 선택을 했다"면서 "특수한 케이스"라고 했다.

이 후보는 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해선 "저는 공공개발이익 100% 환수가 원칙이었는데, 이를 민간에 이익을 주도록 한 것이 국민의힘이고 50억원 100억원씩 (뇌물) 받은 게 드러나지 않았냐"면서 "그런데 왜 저를 의심하는가. 국민께 죄송한 것은 (야당이)막아서 100% 환수를 하지 못한 점이고, 국민들이 소외감을 느끼고 박탈감을 느끼게 된 것에 죄송하다"고 말했다. 또한 "(개발이익금의) 70%를 환수하도록 했고 여기에 1100억원을 추가로 더 환수했다"며 "그렇게 (100% 환수를)막았던 당에서 지금 와서 왜 다 환수하지 못했냐고 하는 게 말이 되냐"고 따졌다.

이 후보는 "저는 특검이든 국정조사든 국정감사든 다 하자는 입장"이라면서 "지금도 검찰에서 (정보를)흘리면서 나를 이상한 사람으로 모는데, 대신 대장동과 관련된 것을 다 (조사)하자"고 강조했다.

그는 "당시 대출은 왜 묵인했는지, 돈을 나눠가진 사람은 누군지, 왜 국민의힘은 LH에 압력을 줘서 포기시켰는지, 왜 하나은행은 7000억원이나 투자하면서 자신들은 배당을 안 가지고 갔는지, 종잣돈은 누가 냈는지 다 조사하자"고 국민의힘과 윤 후보를 향해 압박했다.

특히 윤 후보에게는 "특검을 받으면 토론을 받겠다는 것도, 지금이야 아니라지만 둘 다 안하겠다는 것"이라고 공격했다.

