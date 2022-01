“용의자 닮아서” … 마구 두들켜 패고 테이저건 쏴 30대男 기절시킨 경찰

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산역에서 한 30대 시민이 강력범죄 용의자로 오인돼 경찰들에게 다짜고짜 두들겨 맞고 테이저건까지 맞아 기절하는 일이 벌어졌다.

용의자를 뒤쫓던 경찰은 체포대상자의 신분도 확인하지 않고 닮았다는 이유로 무리하게 체포를 시도했다.

6일 경찰과 지역 매체 등에 따르면 지난해 4월 25일 오후 11시 지난 늦은 밤 부산역 역사에서 베트남인 살인 용의자를 쫓던 전북의 한 경찰서 소속 형사들과 공조 요청받은 부산경찰이 A씨를 용의자로 오인해 제압하는 일이 벌어졌다.

경찰은 사건과 아무런 관련 없는 A씨의 신원도 확인하지 않았다. 열차에서 내린 A씨의 뒤를 따라붙었다 놀라서 피하려는 A씨를 무작정 덮쳐 마구 발로 차고 밟았다.

공조에 나선 경찰 10여명이 순식간에 가세해 테이저건까지 발사하고 수갑까지 채웠다. 피의자를 체포할 때 지켜야 하는 미란다원칙조차 알리지 않은 것으로 알려졌다.

당시 경찰들의 막무가내 폭행은 일부 사각지대를 빼고 부산역 CCTV 영상에 고스란히 담겼다.

A씨는 폭행으로 코뼈가 부러지고 목 등 온몸에 상처를 입어 전치 4주 진단을 받았다. 지금도 정신과 치료를 받고 있고 외상후 스트레스에 시달리고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “용의자를 장기간 추적하던 중 부산에 있다는 첩보를 입수하고 부산역에서 잠복하던 중 용의자의 인상착의와 혼동해 일어난 일”이라고 말했다. 당시 도주하려는 것으로 판단해 강제 제압했다는 것이다.

경찰 측은 현장에서 잘못을 사과했고, 피해자가 원하면 피해보상을 할 예정이라고 밝혔다.

