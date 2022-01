소상공인 방역지원금 2차 지급 첫날, 6시간만에 50만명 수령

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 방역 조처로 피해를 본 소상공인에 대한 방역지원금 2차 지급 첫날인 6일 접수 시작 6시간 만에 50만명 이상에게 방역지원금이 지급됐다.

중소벤처기업부에 따르면 소상공인 방역지원금 2차 지급 접수가 시작된 이날 오전 9시부터 오후 3시까지 50만3000명에게 방역지원금 100만원씩이 지급됐다.

이는 같은 시간 신청자 60만7646명의 82.8%에 달하는 것이다.

중기부는 지난달 27일부터 영업시간 제한 소기업과 소상공인 70만명을 대상으로 1차 지급을 한 데 이어 이날부터 248만명을 대상으로 2차 지급을 시작했다.

2차 지급 대상은 소상공인 재난지원금인 버팀목자금 플러스·희망회복자금 지원 대상 중 일부를 제외한 245만여명과 영업시간 제한 조치를 받은 소상공인 중 1차 지급 때 제외된 1인 경영 다수 사업체 운영자 2만8000여명 등이다.

한편 이날 오후 3시 현재 1·2차 지급자를 합하면 총 117만5000명에 달한다.

