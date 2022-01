[포토] '영업 제한 반발' 자영업자, 점등 시위

정부의 강화된 사회적 거리두기 연장으로 타격을 입은 자영업자들이 6일 방역지침에 반발하며 점등시위에 나섰다. 전국자영업자비상대책위원회는 오는 14일까지 밤 9시부터 12시까지 간판 및 업장의 불을 켜는 점등시위를 진행한다. 사진은 이날 점등시위에 참여한 서울 중구 백학시장의 영업장 모습./김현민 기자 kimhyun81@

