쓰리아이, '피보 팟 엑스'로 올해 CES서 혁신상 수상

[아시아경제 이민우 기자] 쓰리아이가 올해 세계 최대 정보기술(IT) 및 가전 전시회인 CES 2022에서 혁신상을 수상했다.

쓰리아이는 '피보팟엑스'라는 제품으로 CES에서 이 같이 수상했다고 6일 밝혔다.

콘텐츠 제작 기기인 피보팟엑스는 인공지능(AI) 기반 자동추적(오토트래킹) 기능을 갖췄다. 스마트폰으로 영상 촬영시 최대 60도 수직이동과, 360도 수평이동이 가능하다. 전용 어플리케이션(앱)을 사용하면 다양한 콘텐츠를 사용할 수 있다. 24시간 유지되는 배터리 수명 등으로 사용자의 편의성도 높였다.

쓰리아이는 사용자의 목적에 따라 피보 팟 엑스를 포함한 다양한 피보 제품 라인업을 구축했다. 오토트래킹 기능으로 사람, 동물, 사물의 움직임을 AI가 추적해 운동 관련 영상이나 프레젠테이션 영상 촬영에 최적화된 서비스를 제공한다. 피보투어를 통하면 원하는 공간을 3D 가상투어로 생성해 해당 공간을 더욱 생동감있게 구현할 수 있다.

쓰리아이는 내년 중 기업공개(IPO)를 추진할 예정으로 지난해에는 상장 전 투자유치(프리IPO)를 통해 280억원을 조달한 바 있다. 김 켄 쓰리아이 대표는 "조만간 정식 출시될 피보 팟 엑스를 중심으로 급속도로 커지는 크리에이터 시장에서의 점유율 확보를 위해 공격적인 마케팅을 전개할 것"이라고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr