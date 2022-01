中관영매체 "일본·호주 軍 협정은 또 하나의 나토 결성"

[아시아경제 조유진 기자] 중국 견제를 위한 4개국 협의체인 '쿼드'에서 호흡을 맞추는 일본과 호주가 6일 '방문부대 지위 협정'의 일종인 '원활화 협정'(RAA)을 맺을 것으로 알려진 가운데 중국이 자신들을 겨냥한 조치라며 강력 반발했다.

6일 중국 관영 매체 글로벌타임스는 중국 군사전문가를 인용해 호주와 일본이 대만 문제나 중국 영토에 해를 끼치는 등 중국의 핵심을 건드리는 어떠한 시도도 대응책이 뒤따를 것임을 알아야 할 것이라고 경고했다.

중국의 군사전문가 쑹중핑은 "일본과 호주는 낮은 수준의 군사협력을 했으나 이번 협약으로 양국과 미국의 군사 관계가 심화할 것"이라며 "군사 자원, 무기 판매 등을 포함한 호주와 미국, 영국 간의 군사 기술적 교류가 일본에 개방될 것이 자명하다"고 말했다.

그러면서 "이번 협약이 중국을 겨냥하고 있다는 것은 의심할 여지가 없다"며 일본과 호주가 중국을 겨냥해 공동으로 해상 통신 메커니즘을 구축하고, 말라카 해협에서 미야코 해협까지 활동할 것이라는 예상도 내놓았다.

쑹중핑은 또한 "하나 더하기 하나는 둘 보다 큰 효과를 낸다"며 "미국이 일본과 호주를 연결해 아시아태평양 지역에 또 하나의 나토를 결성하려고 한다"고 맹비난했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인도 전날 정례브리핑에서 "국가 간 협력은 이해와 신뢰를 높여야지, 제3자의 이익을 훼손하거나 겨냥해서는 안 된다"고 양국 협정을 우회적으로 비난했다.

교도통신과 니혼게이자이신문 등 일본 언론은 전날 양국 총리가 화상으로 정상회담을 한 뒤 RAA에 서명할 것이라고 보도했다.

당초 기시다 후미오 일본 총리가 호주를 방문해 스콧 모리슨 호주 총리와 협정서를 교환할 예정이었으나 코로나19로 기시다 총리의 해외 방문에 차질이 생기면서 화상회담으로 방향을 틀었다.

RAA는 당사국 부대가 공동훈련과 재해구호 등을 위해 상대국에 일시 체재할 때 입국심사와 휴대품 관세를 면제하고 무기와 탄약 반입 절차를 간소화하는 것이 핵심이다.

이에 따라 이 협정이 발효하면 양국 부대의 상호 방문이 쉬워지면서 공동으로 훈련할 수 있는 환경이 크게 개선된다.

중국 화동사범대 호주연구센터의 천홍 소장은 "RAA 서명함으로써 일본과 호주간 군사 협력이 더욱 공격적으로 진행될 것"이며 "이는 지역 긴장과 군사 대결 가능성을 높이고 위험과 불안정을 고조시킬 것"이라고 비난했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr