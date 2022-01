호반건설, 분당선 연장 개발 수혜 기대...'호반써밋 그랜빌 2차' 분양

- 교통개발 호재 주목

- 호반건설, ‘호반써밋 그랜빌2차’ 분양…전용면적 84·111㎡, 총 897가구 조성

경기 오산 부동산 시장이 수도권 남부권의 ‘핫 플레이스’로 떠오르고 있다. 분당선 연장 개발에 따른 수혜가 기대되기 때문이다.

부동산 시장에서 최대 호재 중 하나로 손꼽히는 것이 ‘새 길 효과’이다. 새로운 교통망이 확충되면 중심 업무지구 및 중심 상권과의 접근성이 개선돼 직주근접이 가능해진다. 또한 교통망을 따라 주거지와 상권이 형성되는 등 인프라 확장으로 이어질 수도 있다.

특히 주거지 형성을 통해 추가 인구가 유입되고 다시 인프라가 확장되는 선순환 효과를 불러온다

오산은 지난해 오산과 기흥을 연결하는 분당선 연장 사업이 제4차 국가철도망 구축계획에 포함되는 등 교통여건 개선 기대감이 높아지면서 수요자들이 관심을 집중하고 있다.

여기에 동탄2신도시와 오산세교지구를 잇는 필봉터널이 2021년 12월 개통을 목표로 공사를 진행하고 있고, 동부대로 원동고가 철거와 지하화 공사, 오산역~동탄역~화성 반월 등을 잇는 ‘동탄트램’ 등의 광역교통망도 적극적으로 추진되고 있다.

이러한 가운데 호반건설이 경기도 오산세교2지구 인근에 ‘호반써밋 그랜빌2차’를 이달 분양할 예정이다.

‘호반써밋 그랜빌 2차’는 지하 2층~지상 25층, 14개동으로 전용면적 84㎡와 111㎡로 구성되어 있으며, 총 897가구다. 오산세교지구에 들어서는 네 번째 호반 브랜드 아파트로, 호반그룹 건설계열은 세교에 총 3,000여 가구 대규모 공급을 완성한다. 타입별 가구수는 △84㎡A 366가구 △84㎡B 112가구 △84㎡C 97가구 △111㎡ 322가구다.

‘호반써밋 그랜빌 2차’는 사통팔달의 교통망을 갖췄다. 지하철 1호선 오산대역 이용이 편리하며, 단지 인근에 서울 사당역과 강남역으로 이동할 수 있는 버스 정류장이 있다. 봉담동탄고속도로(북오산IC)와 경부고속도로(오산IC)를 통해 서울 및 수도권 전역으로 이동도 편리하다.

오산 물향기 수목원, 고인돌공원등 오산세교지구에는 다양한 공원이 있어 주거 환경이 쾌적하다. 단지 인근에 2개의 학교용지가 있고, 상업지구와 홈플러스 등 생활편의시설 이용도 편리하다.

‘호반써밋 그랜빌 2차’는 남향 위주의 단지배치와 판상형(일부 가구 제외) 설계를 적용했다. 지상에 차가 없는 단지로 차량과 보행자 동선을 분리해 쾌적성과 안정성을 확보했다. 단지 주출입구에는 어린이 통학 승하차 공간도 별도로 들어선다. 또한 입주민의 편리한 생활을 도와주는 홈 IoT 플랫폼도 제공된다. (단 IoT 가전제품 별도구입, 서비스 이용 시 별도 이용료 발생) 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GX룸, 사우나, 스크린 골프, 실내 골프 연습장, 작은 도서관, 독서실, 씨어터룸 등이 조성돼 취미와 여가를 즐길 수 있다.

‘호반써밋 그랜빌 2차’는 견본주택을 운영중이며, 입주는 2024년 3월 예정이다.

