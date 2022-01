데이터 자가결합 확대…샘플링 결합 허용으로 소요시간 단축

금융-비금융 등 다분야·이종데이터간 결합·개방 활성화

기존 14∼20일 소요에서 10∼15일 내외로 단축 가능

[아시아경제 이광호 기자]데이터 자가결합 확대 등을 통해 금융과 비금융, 민간과 공공 등 다분야·이종데이터간 결합과 개방이 활성화된다. 또 샘플링 결합 허용, 데이터 결합 세부절차 표준화 등을 통해 데이터 결합에 소요되는 기간도 단축된다.

금융위원회와 금융감독원은 금융분야와 다양한 분야간 데이터 결합·활용 활성화를 통해 금융이 데이터 경제 시대를 선도해 나갈 수 있도록, 그간 발표된 데이터 결합 제도 개선 추진방안을 법제화하는 '신용정보법 시행령 및 감독규정 개정안'을 입법예고한다고 6일 밝혔다.

이번 법령 개정안은 다양한 분야 및 산업간 데이터 결합 접근성을 제고하고, 데이터 결합이 보다 편리하고 효율적으로 이뤄질 수 있도록 데이터 결합 제도를 합리적으로 개선하는 내용이다.

우선 결합할 데이터를 보유하지 않은 데이터 이용기관도 데이터 결합 신청을 할 수 있도록 허용한다. 이에 따라 데이터 결합 절차 중 데이터 보유기관은 결합할 데이터를 가명처리해 데이터전문기관에 전송하는 업무만 담당하고, 이외 절차는 데이터 이용기관이 수행할 수 있게 된다.

또 샘플링해 데이터 결합을 용이하게 할 수 있는 '샘플링 결합' 절차를 도입한다. 샘플링 결합을 기존 결합절차의 하나로 포섭함에 따라, 샘플링 결합 선택시 정보주체 동의없이도 샘플링된 데이터만 데이터전문기관에 전송해 결합할 수 있어 효율적 결합 수행이 가능할 전망이다.

이외에도 현행 데이터전문기관 지정 요건은 민간기업이나 비영리법인 등을 상정하고 설정돼 국가기관에 대해 데이터전문기관 지정을 심사할 경우 적용이 어려운 불합리한 지정요건이 적용되는 상황이 있었는데, 임원 적격성 요건, 재정능력 등은 국가기관에 미적용해 전문성있는 국가기관도 데이터전문기관이 될 수 있도록 할 방침이다.

금융당국 관계자는 "데이터 이용기관의 결합신청이 가능해짐에 따라 보유 데이터가 없는 창업·중소기업 등의 데이터 결합·활용이 보다 원활해져 창업·중소기업 등의 금융정보 접근성을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

금융당국은 다음달 16일까지 입법예고 후 규제개혁위원회, 법제처 심사 등 개정절차를 거쳐 상반기 중 법령 개정을 추진할 예정이다.

