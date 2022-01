'1880억원 횡령' 혐의 오스템임플란트 직원 경기도 파주서 체포

[아시아경제 유병돈 기자] 회삿돈 1880억원을 횡령한 혐의를 받는 오스템임플란트 직원이 경찰에 붙잡혔다.

5일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 이날 오후 9시 10분께 경기도 파주에 위치한 한 건물에서 이씨를 검거했다. 이날 오후 8시께부터 이씨의 주거지 등에 대한 압수영장을 집행하던 경찰은 건물 내 다른 호실에 은신하고 있던 이씨를 발견해 체포했다.

경찰은 이씨를 강서서로 호송해 조사를 하는 한편, 피해 금품 등 회수도 진행할 방침이다.

앞서 오스템임플란트는 지난달 31일 자사 자금관리 직원이던 이씨를 업무상 횡령(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반) 혐의로 고소했다고 이달 3일 공시했다. 회사 측은 이번 사건을 이씨의 단독 범행으로 보고 있다.

횡령 추정 액수는 1880억원으로 오스템임플란트 자기자본 2047억원의 91.81%에 달한다. 상장사에서 발생한 횡령 사건 중 역대 최대 규모로 추정된다. 증권가에서는 이씨를 지난해 동진쎄미켐 주식을 대량으로 매매해 평가 손실을 입은 '슈퍼개미'로 추정하고 있다.

