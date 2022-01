경매에 나온 '신봉선 리액션' 상상도 못 한 가격에 팔렸다…NFT 열풍

메타버스 열풍에 힘입어 높은 성장성 보이는 NFT 시장

연예인 밈·가상인간 이미지 활용한 NFT 콘텐츠 고가에 거래

'저작권 문제' 등 과제도

[아시아경제 윤슬기 기자] 가상세계인 메타버스가 날로 진화하고 있는 가운데 그 안에서 자체 경제시스템을 구축해 경제활동을 할 수 있게 하는 대체불가능토큰(NFT)에 대한 관심도 높아지고 있다. NFT는 블록체인 암호화 기술을 사용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여한 인증서로, 소유권과 구매자 이력 등 관련 정보가 저장돼 '디지털 등기부등본'으로도 불린다.

2022년에도 NFT 시장의 높은 성장세가 이어질 것으로 예상되자 온라인 상에서 공유되는 파급력을 가진 재미있는 짤(사진이나 동영상)인 인터넷 밈(meme)이 NFT로 팔리기도 했다. 뿐만 아니라 광고업계의 각광을 받고 있는 가상인간의 이미지를 이용한 NFT도 거래되고 있다.

◆ 인간 '밈'부터 가상인간까지…성장 잠재력 높은 NFT

5일 MBC에 따르면 지난 2017년 복면가왕에 방영돼 인기를 끌었던 신봉선의 'ㄴㅇㄱ' 짤이 300만원에 판매됐다. 방송 당시 패널로 출연한 개그우먼 신봉선씨는 배우 양동근씨가 복면을 벗자 양팔을 서로 반대 방향으로 들고 깜짝 놀란 표정을 지었다. 이 같은 신씨의 반응은 방송 이후 '상상도 못 한 정체'라는 자막과 함께 밈화돼 인기를 끌었다.

앞서 MBC 예능프로그램 '무한도전'에 방영된 '무야호~' 장면도 NFT 경매에서 950만원에 낙찰된 바 있다. '무야호'는 2010년 3월6일 방영한 무한도전 미국 알래스카 편에 등장한 신조어지만, 다시보기 영상이 다시 유행을 타면서 다시 주목받았다.

그런가 하면 가상인간을 활용한 NFT 콘텐츠 두드러진다. 지난달 20일 외신에 따르면 미국의 NFT컬렉션 제작사인 Daz 3D는 가상인간 '루비(RUBY) 9100M(이하 루비)'와 NFT 발행을 위한 파트너십을 체결했다. Daz 3D는 루비의 사진, 영상 등을 NFT로 발행해 경매에 내놓을 계획이다.

국내에서도 NFT 발행에 대한 관심이 뜨겁다. 지난달 한컴위드의 관계사인 한컴아트피아는 AI 콘텐츠 제작사 엔터아츠와 가상인간의 지식재산권(IP)에 대한 NFT 사업을 위해 협력하기로 했다고 전했다. 한컴아트피아는 엔터아츠가 만든 가상인간 작곡가 에이미문의 IP를 NFT로 발행해 NFT 마켓을 통해 판매할 계획이라고 밝혔다.

또 지난해 11월 부산 벡스코에서 열린 'NFT 부산 2021' 경매에서 버추얼 휴먼 콘텐츠 기업 '도어오픈'이 컴퓨터 그래픽으로 만든 가상인간 '마리'가 400만원에 낙찰되기도 했다.

◆ NFT 발행·거래 쉽다보니 '저작권 위반' 논란도

하지만 NFT 시장이 급격히 성장하면서 그에 따른 부작용도 발견된다. 누구나 NFT를 쉽게 발행하고 온라인에서 자유롭게 거래할 수 있다보니 작품, 상품 브랜드 등 타인의 저작물을 NFT로 파는 사례가 늘어났기 때문이다.

프랑스 명품 브랜드 에르메스는 '버킨백' 주제로 NFT를 만든 한 작가에게 상품권·지식재산권(IP)을 침해했다며 경고하기도 했다. 에르메스의 대표 제품인 버킨백을 주제로 작가 메이슨 로스차일드는 NFT 작품 '메타버킨스'를 내놨고, 이 NFT는 약 10억어치 판매됐다. 하지만 에르메스는 "버킨백의 NFT 제작에 동의한 적이 없다"며 저작권·상표권 침해를 주장했다.

