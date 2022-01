굽네, 단짠단짠 ‘바비큐 시카고 딥디쉬 피자’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 굽네가 신년을 맞아 단짠단짠 풍미가 가득한 ‘바비큐 시카고 딥디쉬 피자’를 출시했다고 5일 밝혔다.

바비큐 시카고 딥디쉬 피자는 깊고 진한 풍미의 바비큐 소스를 듬뿍 얹은 바비큐 포크가 골고루 올려져 있어 입안 가득 단짠단짠한 맛을 즐길 수 있다. 모짜렐라·브리크림·콰트로 퐁듀와 같은 프리미엄 치즈를 풍성하게 얹어 부드럽고 고소하다. 피자의 가장자리인 엣지 부분에 치즈케이크 무스를 둘러 마치 디저트처럼 끝까지 깔끔하고 맛있게 먹을 수 있다. 또한 깊은 접시 모양의 도우를 오븐에 바삭하게 구워내 마치 비스킷과 같은 맛과 식감을 느낄 수 있다.

굽네는 바비큐 시카고 딥디쉬 피자와 같이 먹기 좋은 치킨으로 ‘구울레옹 세트’를 추천했다. 구울레옹 세트는 신제품 굽네 바비큐 시카고 딥디쉬 피자와 ‘굽네 불금치킨’, ‘굽네 에그미니 타르트’로 구성된 ‘치PD'(치킨+피자+디저트) 세트 메뉴다. 불금치킨의 매콤함과 바비큐 시카고 딥디쉬 피자의 단짠단짠함, 에그미니 타르트의 부드러운 맛이 어우러져 더욱 매력적인 맛을 자랑한다.

