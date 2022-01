SK스토아, 고객 감사 이벤트…“사은품 증정부터 경품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 이달 임인년 새해를 맞아 풍성한 상품 구성과 혜택으로 고객 감사 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

고객 감사 사은품 엠블럼이 붙은 상품을 3회 30만원 이상 구매한 고객을 대상으로 크린랲 기프트 세트, 보랄원형 인덕션, 퀸센스 스텐 반상기 중 1개를 선택 사은품으로 제공한다.

5만원 이상 구매 고객에게는 고객 감사 경품 응모건도 제공한다. 경품으로는 LG트롬 스타일러, LG 코드제로 청소기, LG 퓨리케어 공기청정기, 최대 3만원의 적립금 등을 준비했다. 다른 경품에 당첨되지 않더라도 10% 할인 쿠폰을 즉시 지급한다.

설 연휴를 맞아 다다익설 기획전도 진행한다. 오는 14일부터 2주간 PC·모바일·리모컨으로 행사 상품을 구매시 20% 적립금(최대 5만원)을 제공한다.

TV쇼핑 최초의 클라우드 기반 양방향 서비스인 SK스토아 ON(TV 리모컨 주문)에서는 별도 이벤트가 진행된다. 1월 한 달 동안 최대 10% 할인(최대 1만원), 5% 적립(월 최대 5만원) 혜택을 받을 수 있다. 출석만 하면 적립금·할인 쿠폰을 받을 수 있는 행운의 출석 도전 이벤트도 진행한다. 이달 24일부터 다음달 6일까지 TV이벤트 매장에서 추첨을 통해 행사 상품을 1000원에 구매할 수 있는 기회도 제공한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr