"백신 혐오주의자들 준동 심해"…'3차 접종' 인증한 감염내과 교수

이재갑 "비과학적 주장 더는 없길 바라"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신 접종을 독려했던 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수가 "백신 혐오주의자들의 준동이 심하다"며 백신 접종 필요성을 재차 강조했다.

이 교수는 4일 자신의 페이스북에 "백신 혐오주의자들이 내 인터뷰 기사나 유튜브에 도를 지나칠 정도로 댓글을 단다. 모욕적인 글도 많다. 무슨 유명인이라고 쫓아다니면서 그러고 계시는가"라고 말했다.

이어 "이런 댓글에 별로 신경을 쓰지는 않지만, 그런데도 나와 가족의 백신 접종력을 묻는 사람들이 있다"며 "이미 2차 접종 후에 COOV(코로나19전자예방접종증명서) 앱 기록을 올린 적이 있는데 3차 접종 기록도 올려야 할 것 같다. 아내는 3차 접종을 하였고, 아이들 3명도 2차 접종을 완료했다"며 자신의 부스터샷 접종 확인서를 올렸다.

이 교수는 "백신 접종의 효과를 우리가 이미 알고 있다. 이상 반응과 관련해서도, 이상 반응이 없다는 것이 아니라 이상 반응보다 백신의 예방효과와 중증예방 효과가 훨씬 더 중요하다는 이야기를 드리고 싶다"며 "인과관계가 증명됐거나, 혹은 증명이 어려워도 중증 이상 반응에 대해서는 정부 차원에서 충분한 조사와 보상이 필요한 부분은 누누이 강조하고 있다"고 덧붙였다.

아울러 "아직도 비과학적인 주장을 통해 접종을 머뭇거리는 사람들을 위험 속에 남게 하는 그런 일들은 이제 더는 없기를 바라지만, 그럼에도 지속할 것"이라며 "그러나 적어도 언론이 그런 비과학적인 주장을 부추기는 일은 없었으면 한다"고 강조했다.

앞서 이 교수는 지난달 4일에도 자신의 SNS에 "방역 패스 확대에 불만이 많다는 기사들이 나오던데 지금은 그런 투정이나 받아들일 수 있는 상황이 아니다"라며 "이번 겨울 어떻게해서든 버티려면 백신 접종부터 챙겨달라"고 호소했다.

또 방역 패스 강화를 백신 의무화라고 하는 이들에게도 "백신 접종이 답"이라고 거듭 강조하며 "방역 패스는 미접종자들이 음성 확인서라도 내는 책임 있는 행동을 요구하는 것"이라고 밝힌 바 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr