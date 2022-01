"마스크 1장에 5만원, 환불은 거부한다"…폭리 취하는 약사 '논란'

[아시아경제 나예은 기자] 대전 유성구의 한 약국에서 마스크, 피로해소제, 반창고 등을 고가에 판매한 것도 모자라 환불 요청까지 거절하고 있다는 민원이 여러차례 제기됐다.

4일 대전 유성보건소에 따르면 '한 약국에서 마스크, 반창고, 피로해소제 등을 개당 5만원에 판매해 폭리를 취한다'는 내용의 민원이 12건 접수됐다. 대전시약사회에도 같은 내용의 민원이 3건 접수된 것으로 나타났다.

한 민원인은 "숙취해소제를 1병에 5만원에 팔고 있었다"며 "2병에 10만원을 결제해 환불을 요청했지만 민사로 고소하라는 얘기만 들었다"고 말했다.

청와대 국민청원에도 해당 약국에 대한 글이 게재돼 현재 사전 청원이 진행 중이다. 청원에 따르면 A씨는 지난 1일 대전 유성구에 있는 한 약국에 숙취해소 음료를 사러 들어갔다가 숙취해소 음료 3병을 받고 계산을 하는 도중 여러 번 결제하는 모습이 이상해 휴대전화를 보니 5만원 결제가 찍혀 있었다.

A씨는 곧바로 금액이 이상하다고 항의했지만 약국에서는 "5만원에 판매하는 게 맞다"고 주장했다. A씨가 이미 결제된 두 건에 대해 환불을 요구하자 약국에서는 "환불받고 싶으면 민사로 고소 접수를 해라"라는 말을 들었다.

그는 "경찰에 전화하니 자기들은 해결해 줄 수 없다고 얘기를 하고 보건소로 연락을 해보라고 했다. 그래서 보건소에 연락하니 어디인지도 알고 여러 번 민원이 와서 직접 나가봤다고 하는데 자기들이 할 방법이 없다고 얘기했다"고 털어놨다.

이어 "대전시약사회와 한국약사회에도 연락하니 그곳에서도 이미 알고 있었다"며 "모든 곳이 알고 있는데 아무런 조처를 하지 못한다는 게 너무 답답하다"고 토로했다.

한편 대전시약사회는 A씨에 대한 윤리위원회를 열 계획이다. 약사회에서 징계를 내리면 대한약사회에서도 윤리위원회를 열어 처분을 결정한다.

