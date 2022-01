호텔 뷔페, 한 끼에 15만원 시대

10년 전 가격 10만원서

연평균 5% 가량 올랐지만

올해 최대 28%까지 인상

10년 전 10만원을 넘어섰던 호텔 뷔페가 '한 끼에 15만원 시대'를 연다. 원재료 가격 인상을 이유로 연평균 5% 가량 가격을 올리던 서울 주요 특급호텔들은 올해 최대 28%까지(점심기준) 인상하고 나섰다. 코로나19 확산으로 인한 거리두기 강화에도 불구하고 연일 예약이 꽉 찰 정도로 수요가 넘치고 있어 '가격을 올려도 손님은 온다'는 확신에 일제히 가격 인상에 나선 것으로 풀이된다.

◇한 끼 15만원 시대

4일 호텔업계에 따르면 '서울 3대 호텔 뷔페'라 불리는 서울신라호텔 '더파크뷰', 롯데호텔서울 '라세느', 웨스틴조선서울 '아리아'는 이달 말 설 연휴를 전후로 가격 인상에 나선다. 최대 9만9000원으로 10만원에 육박했던 2012년 이후 연평균 5% 수준이 인상됐으나 올해는 20% 이상 가격을 올린 곳도 있어 예년 상승률을 훌쩍 웃돈다는 평가다.

서울신라호텔 '더파크뷰'는 2월3일부터 성인 기준 저녁 뷔페 가격을 기존 12만9000원에서 15만5000원으로 20.16% 인상한다. 평일 점심은 11만9000원에서 14만원으로, 주말·공휴일 점심은 12만2000원에서 14만5000원으로 각각 오른다. 롯데호텔서울 '라세느'도 오는 28일부터 주말과 저녁 뷔페 가격을 성인 기준 12만9000원에서 15만원으로 16.28% 올린다. 점심 가격 은 10만5000원에서 13만5000원으로 28.57% 인상한다. 웨스틴조선호텔 '아리아'는 29일부터 금요일과 주말 뷔페 가격을 성인 기준 13만5000원에서 14만5000원으로 7.41% 올린다. 평일 저녁 가격은 13만2000원에서 13만5000원으로, 평일 점심 가격은 11만5000원에서 12만5000원으로 각각 인상한다.

플라자호텔 '세븐스퀘어'는 지난 1일 뷔페 레스토랑 가격을 주말 저녁 기준 1만원 인상해 12만2000원이 됐다. 국내 뷔페 레스토랑 중 최고가에 속하는 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'의 '콘스탄스'도 올해 1분기 중 가격 인상을 검토 중이다. 현재 콘스탄스의 일요일 점심(선데이 딜라이트) 뷔페 가격은 성인 기준 16만원, 음료(하우스와인·맥주) 포함 시 20만원이다. 주말 저녁은 14만원, 음료 포함 시 18만원이다.

◇"수요 넘쳐 가능"

호텔업계는 지속적인 원재료 가격 상승 등으로 가격 인상이 불가피하다고 말했다. 가격 인상과 함께 고객 요구에 맞춘 메뉴 개편 등도 이뤄진다는 설명이다.

외식업계는 호텔 뷔페가 눈에 띄는 가격 인상에 나설 수 있는 배경으로 '넘치는 수요'를 꼽았다. 가격 인상 소식에도 호텔 뷔페의 인기는 여전한 상황이다. 이미 2월에도 주말 점심, 저녁 등이 만석이다. 연말·연초 특별한 식사를 하려는 수요가 손쉽게 떠올릴 수 있는 선택지가 호텔 뷔페인 데다, 코로나19 상황이 겹치며 방역 지침을 엄격하게 지키는 호텔 식사를 선호하는 경향이 짙어졌다는 분석이다. 업계 관계자는 "연초엔 새로운 비즈니스가 시작돼 뷔페뿐만 아니라 호텔의 일반 레스토랑도 평일 점심까지 붐빈다"며 "가격 인상 이후에도 호텔 뷔페를 찾는 수요는 꾸준할 것으로 예상된다"고 말했다.

