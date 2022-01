자영업자 단체 집회·소송 예고…자영업자들 "마음만이라도 함께 할 것"

코로나19로 인해 피해를 호소하는 자영업자 단체들이 집단 행동에 돌입한다. 이들은 점등 시위를 시작으로 정부를 상대로 한 집회·집단 소송 등 다양한 형태의 저항을 전개하겠다는 계획이다.

전국자영업자비상대책위원회(비대위)는 4일 오전 입장문을 내고 "일방적 희생만을 강요하는 방역정책으로 피해를 당하고 있는 모든 단체와 연대해 신뢰를 저버린 방역당국에 대해 모든 수단을 동원한 단체행동에 돌입할 것을 선포한다"며 "자영업자들의 뜻을 모아 이달 6일 오후 9시이후 간판불을 켜고 영업할 권리를 주장하는 점등시위를 시작 할 것이다. (적절한 조치가 없을시) 더욱 강력한 단체행동에 돌입하겠다"고 밝혔다. 이들은 오는 10일 서울 여의도 인근에서 집회도 예고 했다.

코로나피해자영업자총연합(코자총)은 이날 집단 휴업 여부와 관련해 6개 자영업 단체 10만여명의 회원을 대상으로 진행한 조사 결과를 발표한다. 오호석 코자총 대표는 "현재 집단 휴업을 하자는 게 회원 절대다수의 의견"이라며 "비율로 따지면 80%가 넘는다"고 밝혔다. 집단 휴업 등 집단행동이 예상되는 상황이다. 지난달 29일부터 코로나19에 의한 손실 보상을 청구하겠다며 소송과 관련한 작업도 시작했다. 코차총은 20만명 가량이 참여할 것으로 예상하고 있다.

자영업자 단체들이 집회나 집단소송을 준비하는 상황에서 대다수의 자영업자들은 이러한 행동이 꼭 필요하다고 역설했다. 서울 강남역 인근에서 술집을 운영하는 이모씨(55)는 ""당연히 저도 집회에 참가하고 싶지만 재료값이라도 벌어야 해 가게 문을 닫을 수 없어 마음이라도 함께 하려고 한다"고 말했다.

이씨는 정부가 현행 사회적 거리두기를 2주 추가 연장하면서 매출에 직격탄을 맞은 그는 집회·소송 등 집단행동을 준비하는 자영업자 단체들의 움직임에 감사함을 표하기도 했다. 월세를 내기 위해 9000만원가량 대출을 받을 정도로 사정이 어려운데 단체들이 실제 자영업자들의 어려움을 대변한다는 것이다. 그는 집회나 소송에 참여하고 싶은 마음이 굴뚝같다고 했지만 4명이던 직원이 1명으로 줄어 가게를 비울 여유가 없는 실정이다.

정부가 강제적으로 영업을 막아 큰 타격을 입었으니 집회를 통해 고통을 호소하고 소송으로 피해 보상을 받겠다는 것이다. 강남역 근처에서 카페를 운영하는 이모씨(31)도 "자영업자들은 다들 본인 사업에 치중하는 사람들인데 단체들이 나서주니 고마운 마음"이라며 "여유가 된다면 시위든 소송이든 단체 행동에 참여하고 싶다"고 했다.

마포역 인근에서 호프집을 운영하는 심모씨(63)도 집회를 비롯한 집단행동에 힘을 싣겠다고 목소리를 높였다. 심씨는 "코로나로 인한 피해를 오롯이 자영업자들이 감내해왔다"며 "집회든 소송이든 자영업자들은 몸부림이라도 치고 싶은 심정인 것이다"라고 말했다.

다만 이러한 집단 행동에 부정적인 입장을 보이는 자영업자도 일부 있었다. 교대역 인근에서 카페를 운영하는 최모씨(57)는 "코로나19 이후 매출이 80~90%가량 줄었지만 거리두기 방침은 어쩔 수 없다고 생각한다"라며 "코로나19 확산이 세계적인 상황인데 전염병 막으려면 정부를 믿고 기다려야 한다"고 했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr