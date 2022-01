결혼앞둔 예비신랑, 면장갑끼고 작업하다 감전 사고로 숨져

사고 당일 예비신부에게 '사랑한다'…마지막 메시지

경찰, 관리자 업무상 과실치사 등 혐의로 입건

[아시아경제 강주희 기자] 30대 남성 노동자가 전봇대에 올라 전기 작업을 하던 중 감전 사고로 크게 다쳐 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다. 그는 올봄 결혼을 앞둔 예비신랑인 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

3일 경기 여주경찰서 등에 따르면, 지난해 11월5일 여주시의 한 신축 오피스텔 인근 전봇대에서 전기 연결 작업을 하던 김모씨가 2만2900볼트 고압 전류에 감전됐다.

김씨는 전신주에 연결된 안전고리에 의해 10m 상공에 매달려 있다가 인근을 지나던 주민 신고를 받고 출동한 구급대원들이 구조해 병원으로 이송됐다.

김씨는 구조 당시 맥박과 호흡은 있었지만, 상반신 대부분에 3도 화상을 입어 신원확인이 어려울 정도로 크게 다쳤다. 김씨는 사고 19일만인 같은 달 24일 결국 사망했다.

MBC 보도에 따르면 김씨는 올봄 결혼을 앞둔 예비신랑이었다. 김씨는 사고 당일 예비신부에게 '사랑한다'는 메시지를 보내고, "일 끝나고 얼른 집에 가겠다"고 통화했다. 김씨와 예비신부가 나눈 마지막 대화였다.

김씨가 사고 당시 했던 작업은 한국전력(한전)의 안전 규정상 2인 1조로 작업해야 하지만, 김씨는 혼자 작업에 투입됐던 것으로 알려졌다.

하청노동자인 김씨는 고압 전기작업에 쓰이는 고소절연작업차 대신 일반 트럭을 타고 작업했으며, 장갑도 고무 절연장갑이 아닌 면장갑을 착용한 것으로 파악됐다. 한전 안전규정은 고층 전기작업 현장에서 전기가 통하지 않는 고소절연작업차를 이용하도록 하고 있다.

경찰은 김씨가 속한 하청업체 관계자들과 원청인 한전 관계자를 업무상 과실치사, 산업안전법 위반 등 혐의로 입건해 조사하는 중이다.

