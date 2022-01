“외식 대신 홈스테이크”…롯데마트, 스테이크 매출 106.1%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19로 인해 외식 대신 집밥 트렌드가 자리잡으면서 집에서 고기를 즐기는 소비자들이 늘고 있다.

4일 롯데마트에 따르면 지난해 전체 스테이크 매출은 전년 대비 106.1% 신장했고, 매출의 36%가량이 프라임 등급이었다. 프라임 등급은 미국 소고기 생산량의 단 2~3%를 차지하며 풍부한 마블링과 부드러운 육질이 뛰어난 상품이다.

롯데마트는 축산 매장에서 ‘스테이크345’를 선보이고, 이색·프리미엄 스테이크 상품들을 판매하고 있다. 스테이크 345는 오더 투 메이드(Order to Made)의 콘셉트로 스테이크용 고기의 두께를 3, 4, 5cm 등 고객 수요에 맞춰 제공한다. 대표 상품으로는 토마호크, 돈마호크, 티본스테이크가 있으며, 지난해 누계 매출로 전년 대비 638.7%의 높은 성장률을 기록했다.

롯데마트는 이색 스테이크에 빠질 수 없는 양고기도 판매하고 있다. 대표 상품은 숄더랙, 프렌치드렉, 양목심이 있으며, 지난해 양고기 매출은 전년 대비 120.7% 신장했다. 향후 롯데마트는 양고기 대패 슬라이스도 선보일 예정이다.

롯데마트 관계자는 “눈과 입으로 동시에 즐길 수 있는 보다 생생한 매장 구현을 위해 노력하고 있다”며 “미식 트렌드를 선도하기 위해 다양한 상품을 시장에 선보일 것”이라고 말했다.

