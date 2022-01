SK텔레콤, AI·메타버스 사업 수장 각각 교체

CTO·메타버스CO장 새로 임명

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 신임 최고기술책임자(CTO)에 이상호 커머스사업부장 겸 11번가 대표를 선임했다고 3일 밝혔다.

신임 이 CTO는 NHN, 카카오 등 다수 기업에서 검색 및 음성인식과 관련된 서비스를 개발했다. 2016년 SK플래닛 CTO로 SK에 합류한 뒤 SKT 서비스플랫폼 사업부장으로 인공지능 스피커 '누구' 서비스 개발을 주도했고, 2018년 11번가 대표로 취임했다. 이 CTO는 11번가 대표도 계속해서 겸임할 예정이다.

SK텔레콤은 "이 CTO가 개발자 출신의 자연어·음성처리 전문가로서, 인공지능(AI)·디지털 인프라 서비스 컴퍼니라는 비전을 선언한 SK텔레콤의 연구 개발을 이끌 것"으로 기대했다.

SK텔레콤은 또 신임 메타버스 CO(컴퍼니)장에 양맹석 메타버스사업담당을 선임했다. 신임 양 CO장은 SK텔레콤 이동통신(MNO) 사업·마케팅부터 통신 기반 신사업까지를 두루 맡아온 인물이다. MNO사업지원그룹장, 5GX서비스사업그룹장, 혼합현실(MR)서비스 담당 등을 거쳐 작년부터 메타버스 사업담당으로 일했다.

김윤 전 SK텔레콤 CTO, 전진수 전 SK텔레콤 메타버스CO장은 최근 SK텔레콤을 퇴사한 것으로 알려졌다. 김윤 전 CTO는 SK텔레콤의 고문을 맡아 기술 부문 자문을 계속한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr