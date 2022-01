키움증권, 해외주식 수수료·환율우대 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 올해 1년간 비대면계좌 보유고객 대상으로 '해외주식 온라인 수수료 0.07%', '환율우대 95% 이벤트'를 실시한다고 3일 밝혔다.

해외주식 수수료 이벤트는 비대면계좌 보유 고객 중 신청고객을 대상으로 미국, 중국, 홍콩, 일본시장 거래 시 0.07%의 온라인 수수료 적용 혜택과 키움에서 환전가능한 모든 통화를 대상으로 하는 환율우대 95% 혜택을 신청일로부터 1년동안 제공하는 것이다.

회사 측에 따르면 혜택 적용기간 내 해외주식(미중홍일) 실거래 시 적용기간 1년이 자동으로 연장된다. 매 연장기간마다 거래가 한번이라도 있다면 매년 자동연장된다. 거래조건이 충족되지않아 자동연장 되지않더라도, 이벤트 재신청 시 수수료 할인 혜택을 적용 받을 수 있다.

해당 이벤트는 보유한 비대면계좌별로 신청을 해야 각 계좌별로 해외주식 수수료·환전우대 혜택을 받을 수 있어 다수계좌를 이용하는 고객의 경우 계좌별 이벤트 신청을 해야한다.

다양한 해외주식 관련 이벤트를 진행하고 있다. 미국주식 신규고객 40달러 지급 이벤트, 해외주식 타사대체입고 이벤트, 상시 실전투자대회 등 다양한 이벤트를 진행하고 있다.

이벤트와 관련된 자세한 내용은 키움증권 홈페이지나 영웅문G(HTS) 혹은 영웅문SG(MTS)를 통해 확인할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr