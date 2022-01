"남편 비해 부족", "주식으로 3배 벌어"…김건희·이재명 거침없이 풍자한 SNL

SNL 풍자 화제…'I Believe' 영상 패러디도

[아시아경제 허미담 기자] 최근 대선 후보들을 패러디해 화제가 된 'SNL 코리아'가 이번에는 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨의 사과 기자회견을 풍자했다.

2일 쿠팡플레이는 유튜브를 통해 SNL 코리아 시즌2 '차인표 편' 영상을 공개했다. 이날 오프닝에는 이재명 더불어민주당 대선후보와 부인 김혜경 씨로 변신한 배우 권혁수와 정이랑, 윤석열 후보와 김건희 씨로 변신한 배우 주현영과 김민교가 등장했다.

특히 주현영은 지난달 26일 열린 사과 기자회견 당시 김건희 씨의 의상을 재현한 듯 흰 셔츠에 검은색 스카프를 두른 모습이었다. 헤어스타일 역시 앞머리 없는 단발이었다.

영상에서 배우들은 쓰레기 분리수거장 앞에서 분리수거통을 든 채 서로 마주쳤다. 주현영이 "저는 늘 남편이 해 주거든요. 오늘은 양이 많아서 같이 나왔어요"라고 하자, 정이랑은 "남편분이 굉장히 자상하신가 봐요"라며 부러워했다. 주현영이 말을 하는 동안 윤 후보 역을 맡은 배우 김민교는 윤 후보 버릇 중 하나인 '도리도리'를 따라해 웃음을 유발했다.

그러자 주현영은 "사실 저는 남편에 비해 한없이 부족한 사람"이라며 "제가 남편을 처음 만난 날 무뚝뚝하기에 무서운 사람인 줄로만 알았어요"라고 말했다. 이와 함께 영화 '엽기적인 그녀'의 OST인 가수 신승훈의 'I Believe'가 흘러나왔다.

이는 한 누리꾼이 김건희 씨 사과 기자회견 영상에 'I Believe'를 배경음악으로 삽입해 조회 수 100만 회를 넘기는 등 큰 화제가 됐던 것을 패러디한 것으로 보인다. 주현영의 대사 역시 김건희 씨의 사과문 중 일부를 차용한 것이다.

그런가 하면 이 후보를 풍자하는 내용도 그려졌다. 김혜경 씨로 분한 정이랑은 "사실 저희 남편은 아이들이 게임이 잘 안 될 때 아이들과 함께 밤새 울어줄 정도로 다정다감한 아빠"라고 했다.

이어 "투자도 잘해서, 부동산 투자 성공은 물론이고요, 주식으로 돈을 세 배로 불려서 오기도 했다"고 말했다. 이는 이 후보가 최근 "증권회사 근무하는 대학 친구 권유로 주식을 샀다가 대박(났다). 나는 몰랐는데 작전주였다", "1만 원 중반대에 샀는데 3만 원 중반대를 넘어갔다"고 말한 것과 이 후보 장남의 불법 도박 의혹을 풍자하려는 의도로 보인다.

한편 SNL 코리아는 지난달 25일에도 여야 대선후보를 풍자해 화제가 됐다. 당시 방송에서 주현영은 김건희 씨의 트레이드 마크였던 '애교머리'를 하고 등장해 그의 허위 경력 의혹을 풍자했다.

또 김건희 씨가 목덜미를 잡힌 채 서둘러 자리를 뜨는 모습을 패러디하기도 했다. 이는 최근 한 언론 매체가 김건희 씨의 허위 이력 의혹 관련 입장을 듣기 위해 찾아갔을 때, 한 남성이 김건희 씨의 목덜미를 손으로 붙잡고 황급히 모습을 숨긴 장면을 풍자한 것이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr