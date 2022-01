"일본 반도체 몰락, 한국이 우수인력 빼간 탓" 日 언론의 진단

[아시아경제 황수미 기자] 일본 반도체 산업의 몰락 이유가 일본 내 우수 인력이 한국과 중국 등으로 유출됐기 때문이라는 보도가 나와 논란이다.

일본 주간지 슈칸신초의 인터넷판 데일리신초는 최근 발간호에서 '인재 유출로 중국, 한국에 기술 새나갔다'는 기사를 게재했다.

데일리신초는 이 기사에서 NEC와 히타치, 후지쓰, 도시바 등 자국 반도체 업계가 몰락한 이유를 조명했다.

데일리신초는 "과거 산업의 쌀로 불렸던 초고성능 일본 반도체는 자동차 가전에서 무기에 이르기까지 세계시장 절반을 점유했지만, 지금은 10% 이하로 쪼그라들었다"고 진단했다.

이 기사에 따르면 앞서 1990년까지 세계 반도체 업계의 톱10에는 항상 6~7개의 일본 기업들이 포진했다. 시장 점유율도 1988년 기준 세계 전체 50.3%를 차지했다.

데일리신초는 일본 반도체 산업 몰락의 계기로 우선 1986년 미·일 반도체 갈등을 꼽았다.

이 매체는 "당시 일본 정부가 미국의 '외국계 반도체 시장 점유율 20% 이상' 요구를 대책 없이 받아들임으로써 일본 기업이 한국 삼성전자 반도체를 대신 판매하는 비정상적인 시대가 10년이나 지속됐다"고 했다.

또한 IT 애널리스트 후카다 모에는 "한국과 대만 기업들이 '불이익을 피하려면 우리에게 기술을 이전하라'고 제안했고 일본 기업들은 이를 허무하게 수용했다"고 주장했다.

데일리신초는 1990년대 중반부터 활발해진 한국과 대만 등으로의 인력 유출이 오늘날의 참상을 가져왔다고도 했다.

실제로 1990년대 후반부터 NEC 등 주요 일본 기업의 반도체 부문이 줄줄이 적자로 돌아섰다. 세계 톱 메이커 자리에서도 하나둘 내려와야 했다.

현재 일본 기업 중 반도체 부문 톱10에 진입한 기업은 한 곳도 없다. 키옥시아(전 도시바 메모리)가 간신히 11위에 올라 있다.

