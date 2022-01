속옷 차림으로 뛰어나온 옆집 남자…"시끄럽다며 아기 앞에서 욕설, 이마 들이받아"

[아시아경제 황수미 기자] 이웃에 사는 한 남성이 층간소음을 이유로 아기 앞에서 욕설을 퍼붓고 폭행했다며 도움을 요청하는 청원글이 올라왔다.

지난달 30일 청와대 국민청원게시판에는 '인천 LH 층간 소음 흉기 난동과 같은 사건이 지금 우리 가족에게 벌어지고 있습니다'라는 제목의 청원이 게재됐다.

현재 빌라에 살고 있다는 청원인은 최근 옆집에 사는 한 남성으로 인해 신체적·정신적 피해를 겪고 있다고 주장했다.

청원인에 따르면 옆집 남성은 청원인이 집 앞 엘리베이터에서 네 살 딸아이와 대화하고 있던 도중 갑자기 나타나 욕설을 퍼부었다.

이 남성은 속옷 차림으로 뛰어나와 "조용히 안 하냐"며 화를 냈다고 한다.

청원인은 "증거 영상을 남겨야 할 것 같아 동영상을 촬영했다"고 밝혔다.

청원인이 동영상을 촬영하자 옆집 남성은 계속해서 욕을 했다. 이에 화가 난 청원인이 맞대응하자 남성은 청원인의 이마를 들이받았다.

이 외에도 옆집 남성은 지속해서 청원인 가족에게 피해를 끼쳤다고 한다. 청원인의 아기 유모차에 담배꽁초를 버리거나 청원인 남편에게 시비를 걸면서 목을 팔로 감아 조르기도 했다.

또한 이 남성은 집 앞 슈퍼마켓 사장에게 시비를 걸다 옆구리를 깨물기도 한 것으로 전해졌다.

청원인은 현재 옆집 남성을 경찰에 신고한 상태다. 경찰에서는 신변 보호용 팔찌를 지급했다.

하지만 청원인은 "경찰의 대처가 소극적이다"라며 불만을 표했다.

청원인은 "경찰에선 '구속은 안 된다' '보호자와 의논해서 정신병원에 잠깐 넣는 방법밖에 없다' '인권 문제도 있고 이사하는 수밖에 없겠다'고 한다"고 했다.

그러면서 "그 사람은 옆집에 계속 있고, 아침마다 아기 등원시키고 출근해야 하는 워킹 맘인데 무서워서 집 밖에 나가지를 못하겠다"고 호소했다.

또한 "당장 이사를 할 수도 없는데, 인천 LH 살인사건이 우리 집이 될 수 있을 것 같아 너무 무섭다"며 "저 사람 말고는 다들 좋게 사는 빌라다. 어떻게 해야 저 사람과 안 마주치고 살 수 있을까. 제발 도와 달라"고 덧붙였다.

