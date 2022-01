대출모집인 1만여명 금소법으로 관리…"등록업자 확인후 이용하세요"

기존에 영업중이던 대출모집인 1만143명, 리스·할부모집인 3만1244명 등록 완료

[아시아경제 박선미 기자] 대출모집인 1만143명, 리스·할부모집인 3만1244명이 금융소비자보호법(금소법) 시행에 따라 금융상품 대리·중개업자로 등록을 완료했다. 소비자들은 대출모집인을 통해 대출성 금융상품을 이용할때 등록된 업자인지 확인이 필요하다.

2일 금융감독원 및 금융협회는 기존 영업중이던 모집인들에 대해 등록절차를 완료했다고 밝혔다. 그 결과 기존에 영업중이던 대출모집인 1만143명, 리스·할부모집인 3만1244명이 등록을 완료했다. 기존 영업중이던 모집인 가운데 등록 미신청 등 본인 귀책사유로 등록이 완료되지 못한 경우 영업이 불가능하다. 이 경우 서류보완·수수료납부 등을 통해 등록이 마무리돼야 영업을 재개할 수 있다.

금소법 시행으로 대출모집인 감독은 강화된다. 과거와 달리 대출모집인도 관련 법규 위반 시 금융당국의 직접적인 검사 및 제재의 대상이 되는 것.

이에따라 대출모집인은 금융회사로부터 위탁받은 업무의 범위 등을 정확하게 파악하고, 적법한 판매가 이루어지도록 노력해야 한다. 예컨대 특정 금융상품에 대한 설명의무 사항 중 일부는 대출모집인이, 나머지는 금융회사가 설명하는 것으로 위탁됐는데, 업무범위에 대한 이해가 부족해 일부 설명이 누락 되면 대출모집인이 책임을 져야 하는 것이다.

금융회사는 대출모집인에 대한 업무위탁 관련 내부통제기준을 적합하게 갖추고 준수해야 한다. 금융당국·협회는 금융회사의 대출모집인 관련 내부통제기준 운영상황을 지속 점검해 나갈 계획이다.

소비자들은 대출모집인을 통해 대출성 금융상품을 이용할 때 등록된 업자인지 확인(등록여부, 계약 금융회사, 얼굴사진 등) 해야한다. 대출 조건이 좋다는 이유 등으로 미등록 대출모집인을 이용할 경우 대출사기를 당할 위험이 높다. 등록여부 확인은 대출성 금융상품판매 대리·중개업자 통합조회 웹사이트에서 가능하다.

대출모집인이 대신 계약을 처리해주겠다는 이유 등으로 인감도장·통장·비밀번호나 송금을 요구하는 경우 단호히 거절해야 한다. 금소법은 대리·중개업자가 금융소비자를 대신해 계약을 체결하는 행위를 금지하고 있기 때문이다. 대리·중개업자의 이러한 요구는 대출사기로 이어질 가능성이 있다.

대출모집인이 금융소비자에게 별도 사례금 등을 요구하는 것도 불법이므로 거절·신고가 필요하다. 대부업법은 대출모집인 등이 수수료·사례금 등 그 명칭이 무엇이든 금융소비자로부터 대가를 수취하는 것을 금지하고 있다. 또한 금소법은 대출모집인 등이 금융소비자로부터 편익 등을 부당하게 요구하는 행위도 금지하고 있다.

금감원 관계자는 "금융소비자는 대출모집인의 위법한 행위로 피해를 입지 않도록 유의할 필요가 있다"며 "대리·중개업자 등록여부 확인, 대리·중개업자가 위법 행위 시 거절·신고 등이 필요하다"고 당부했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr