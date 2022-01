새해 여론조사 열어보니…이재명으로 기울어진 대선판도

새해 첫 여론조사에서 이재명 오차범위 안밖으로 우세

안철수, 10%대 여론조사 찍으며 두각 보여

11월 후보 지명 후 여론조사 우세 윤석열, 급격한 퇴조

[아시아경제 나주석 기자] 새해맞이 각종 여론조사에서 이재명 더불어민주당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보를 큰 폭으로 앞서는 것으로 나타났다. 대선후보 지명후 여론조사마다 우세를 보였던 윤 후보는 연말을 거치면서 급격히 뒤지는 모양새를 보인 것이 특징이다.

한국일보가 한국리서치에 의뢰해 지난달 29, 30일 실시한 여론조사(18세 이상 성인남녀 1005명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 4자구도)에 따르면 이 후보 지지율은 34.3%, 윤 후보는 28.7%였다. 두 사람의 지지율 격차는 5.6%포인트로 오차범위 이내였다. 안철수 국민의당 대선후보는 9.0%, 심상정 정의당 대선후보는 4.5%로 조사됐다.

KBS가 한국리서치에 의뢰에 지난달 29~31일 실시한 여론조사(18세 이상 성인남녀 1000명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 5자구도)에서는 이 후보는 39.3%, 윤 후보는 27.3%, 안 후보 8.1%, 심 후보 3.2%, 김동연 새로운물결 대선후보 0.4%로 나타났다. 이 후보가 윤 후보를 상대로 12%포인트 앞서나가는 것이다.

SBS가 넥스트리서치에 의뢰해 지난달 30~31일 실시한 여론조사(18세 이상 성인남녀 1003명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 4자구도)에서도 이 후보는 34.9%, 윤 후보는 26.0%, 안 후보 7.8%, 심 후보 2.6%로 조사됐다.‘

조선일보·TV조선이 칸타코리아에 의뢰해 지난달 28~30일 실시한 여론조사(18세 이상 성인남녀 1010명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 4자구도)에서 이 후보는 32.4%, 윤 후보는 31.4%, 안 후보 6.2%, 심 후보 3.7%로 조사됐다.

세계일보가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난달 27~29일 실시한 여론조사((18세 이상 성인남녀 1013명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 4자구도)에서는 이 후보 35.5%, 윤 후보 30.9%, 안 후보 10.3%, 심 후보 4.1%로 나타났다.

언론사들이 실시한 여론조사에서는 지지율 격차에서 차이가 있을 뿐 이 후보가 윤 후보를 앞서는 양상을 보이는 것은 대동소이한 상황이다. 윤 후보가 국민의힘 대선후보로 선출됐을 당시 이 후보를 큰 폭으로 앞섰던 것을 고려하면 큰 폭의 변화다.

이 후보와 안 후보의 지지율 상승세, 윤 후보의 하락세는 불과 두 달여 남짓 남은 대선 판도의 변동성을 보여준다.

여론조사만 볼 때 이 후보는 쾌재를 부를만한 상황이지만 아직은 조심스러운 태도를 보였다. 이 후보는 1일 부산신항을 방문한 뒤 기자들과 만나 "국민들이 듣기 불편한 퇴행적 말씀을 하시다 보니 그분(윤 후보)이 많이 떨어진 것"이라며 "제 지지율이 많이 올라갔다고 보기는 어렵다"고 했다.

윤 후보는 대선 캠프에서 선거대책위원회 신년인사 및 전체회의에서 큰절을 하는 모습을 보였다. 이런 모습에 대해 언론 등은 최근 각종 여론조사에서 지지율 하락이 나타나고 있는데 대한 위기의식의 발로라는 해석이 나온다. 윤 후보의 발언 논란, 부인 김건희씨의 경력 논란에 더해 당내 갈등 상황까지 이어진 것 등이 악재로 작용한 것으로 본 셈이다.

그동안 군소후보로 분류됐던 안 후보는 JTBC방송에 출 해 "1월 말부터 2월 초순, (구정)설 주변으로 제가 ’3강 트로이카 체제‘로 만들겠다"는 자신감을 드러내기도 했다.

여론조사와 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr