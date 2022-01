고양시, '붕괴 위험' 마두동 상가 건물 2일 정밀 진단

긴급 보강공사 완료‥ 건물 사용제한 명령

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 지하 기둥 파손과 지반 침하로 붕괴 위험이 제기된 일산 동구 마두동 상가 건물에 대해 2일부터 정밀 진단검사에 나선다.

이재준 고양시장은 "전문가 의견을 종합해 철저하게 원인을 분석하고 장기적인 안전대책을 마련해 신속하게 후속 조치를 진행하겠다"며 1일 이같이 밝혔다.

시는 건물 입주자와 사용자의 안전을 위해 건물의 안전성이 확보될 때까지 건물 사용제한 명령을 내리고 안전진단 전문기관에서 긴급 안전점검을 실시토록 했다.

전문업체의 정밀 진단검사는 약 2주가 소요될 전망이며, 현재 사전 조사가 진행 중이다. 상가 입주자들은 이날 건물 밖으로 귀중품 등을 반출했다.

앞서 해당 건물은 지난 31일 오전 11시 34분쯤 건물 지하 3층 기둥이 굉음과 함께 일부 파손돼 사고 신고가 접수됐다.

건물 주차장 입구 도로 지반도 일부 침하됐다. 상가 입주민 등 100여 명과 인근 건물 시민 등 300여 명이 긴급 대피했다.

31일 두 차례에 걸쳐 민간전문가 기본 안전진단을 실시한 결과, 해당 건물의 즉각적인 붕괴 위험성은 희박한 것으로 파악됐다.

이어 지하 2∼3층에 지지대 55개를 설치하는 등 긴급 보강공사를 진행하고, 진동과 기울기를 측정하는 센서 15개와 지하 3층에 폐쇄회로(CC) TV를 설치했다.

한편 행정안전부 이승우 재난안전관리본부장과 이 시장은 마두동 지반침하 현장과 상가건물을 방문해 피해현황과 조치사항을 점검하고 향후 안전관리 계획을 논의했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr