[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 현직 경찰관이 길 가던 여성을 다짜고짜 성추행해 직위 해제된 사실이 뒤늦게 드러났다.

경남경찰청은 여성 보행자를 성추행한 혐의로 경찰관 A씨를 조사하고 있다고 1일 밝혔다.

A씨는 이달 초 창원의 한 거리에서 앞서가던 여성의 신체 일부를 만진 혐의를 받는다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 확인됐다.

경찰은 지난달 21일 A씨에게 직위해제 조치를 내리고 감찰과 수사를 진행하고 있다.

경찰 관계자는 “2차 피해 우려 등으로 자세한 사항은 밝힐 수 없다”고 말했다.

