대전시, 장대 도시첨단산단 조성 본격 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 장대 도시첨단산업단지 조성사업이 본격 추진될 전망이다.

1일 대전시에 따르면 ‘장대 도시첨단산단 조성사업’이 최근 국토교통부의 중앙산업단지 계획심의위원회 심의를 통과, 산업단지계획 승인고시 등 모든 행정절차를 마무리 했다.

시는 올해부터 토지보상을 진행하고 2023년에 공사에 착공해 2025년 첨단센서 특화산업단지 조성을 완료할 계획이다.

장대 도시첨단산단은 2015년 국토교통부 2차 도시첨단산업단지 공모에 선정돼 추진되는 사업으로 대전 유성구 장대동 일원 7만3000㎡ 부지에 조성된다.

사업시행은 한국토지주택공사가 맡는다. 이 사업에는 총 1098억원의 사업비가 투자될 예정이며 2025년 산업시설용지 3만4000㎡, 지원시설용지 1만5000㎡ 등을 조성해 장대 도시첨단산단이 지역 내 첨단센터 특화산업단지로 자리매김 할 수 있게 한다는 것이 시의 복안이다.

앞서 시와 한국토지주택공사는 지난해 7월 장대산단에 혁신성장센터를 건립하고 첨단센서산업의 혁신성장을 주도할 첨단센서 전주기 지원센터를 구축하는 내용의 업무협약을 체결했다.

허태정 대전시장은 “첨단센서 특화산업단지를 성공적으로 조성해 4차 산업혁명을 선도하고 새로운 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하도록 하겠다”고 말했다.

