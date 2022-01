프란치스코 교황, 새해 첫 미사 집전 "여성폭력 멈춰야"

[아시아경제 부애리 기자]프란치스코 교황이 새해 첫 미사에 여성에 대한 존중을 강조했다.

교황은 천주의 성모 마리아 대축일이자 제55차 세계 평화의 날인 1일 오전 바티칸 성베드로 대성전에서 신년 미사를 집전했다.

교황은 "새해는 하느님의 거룩한 어머니의 징표로 시작한다"며 "어머니와 여성은 착취당하기 위해서가 아니라 생명을 얻기 위해 세상을 본다"고 말했다.

이어 "교회 역시 어머니이자 여성"이라면서 "어머니가 생명을 주고 여성이 세계를 보호하기에 우리는 어머니의 지위를 격상하고 여성을 보호하고자 최선을 다해야 한다"고 밝혔다.

날이 갈수록 심각해지는 여성 폭력에 우려를 표했다.

교황은 "여성을 겨냥한 폭력이 얼마나 많이 발생하고 있나. 이제 이를 멈춰야 한다. 여성을 해치는 것은 여성에게서 인간을 취하신 신을 분노하게 하는 것"이라고 경고했다.

교황은 2013년 즉위 이래 기회가 있을 때마다 여성에 대한 폭력을 중단하고 여성을 존중해야 한다고 강조해왔다.

프란치스코 교황은 남성 중심적인 가톨릭교회 내에서 여성의 지위 격상과 역할 확대에도 관심을 두고 꾸준한 노력을 기울여왔다는 평가를 받는다.

