알고케어, CES에서 실시간 영양관리 솔루션 '나스' 공개한다

[아시아경제 김보경 기자] 헬스케어 스타트업 '알고케어'가 이달 5~7일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회인 CES 2021에 참석한다.

2019년 11월 창업한 알고케어는 서울대학교와 카이스트 출신의 의사, 약사, 개발자 및 데이터 사이언티스트 등 20명의 팀원이 모여 2년 동안 영양관리 솔루션을 개발해왔다.

기술력과 혁신성을 인정받아 CES 2021 혁신상에 이어 CES 2022에서도 혁신상을 수상했고, 이번에 CES 행사에 참석해 서울관에서 전시를 할 예정이다.

알고케어가 CES에서 선보일 제품은 나스(NaaS, Nutrition as a Service) 솔루션이다. 이달 서비스 정식 론칭을 앞두고 있다. 나스는 개인의 건강정보를 분석해 작은 알갱이 형태의 초소형 영양제 여러 종을 ㎎단위로 배합해 제공하고, 복용 기록과 건강상태를 모바일 애플리케이션에서 실시간 관리하는 솔루션이다.

알고케어는 바쁜 일상 속에서도 전문적인 건강관리 서비스를 받고 싶은 현대인의 니즈에 집중했다. 나스는 의사, 약사가 개발한 인공지능(AI) 닥터를 기반으로 고객의 건강상태를 분석해 필요한 영양성분과 용량을 계산한다. 또한 질환이나 복용 중인 약물을 고려해 맞춤 조합을 제공한다.

알고케어 관계자는 "AI 닥터가 내 건강상태에 맞게 알아서 추천해주고, 터치 몇 번으로 하루 5초 만에 내 몸에 맞춘 영양제를 먹을 수 있다"며 "사물인터넷(IoT) 영양관리기기 한 대로 가정이나 사무실 직원들이 다같이 사용할 수 있다"고 설명했다.

