봉하마을 찾은 김혜경 "큰 힘 얻어" 권양숙 "5월 좋은 소식 기대"

[아시아경제 부애리 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 부인 김혜경씨가 1일 경남 김해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.

김씨는 이날 오후 3시40분께 봉하마을에 도착해 노 전 대통령 묘역을 헌화, 분향했다.

방명록에는 "대통령님께서 남기신 의지를 이어받아 사람 사는 세상을 함께 걸어가겠습니다"라고 적었다.

김씨는 이후 30여분간 권양숙 여사를 예방했다.

김씨는 예방을 마친 뒤 "새해 첫날 여사님을 모시고 떡국 따뜻하게 같이 하고 싶어서 뵈러 왔다"며 "격려 말씀도 해주셔서 큰 힘을 얻고 간다"고 말했다.

이어 "여사님께서 제가 활동하는 걸 보셨더라"며 "소외된 곳, 코로나19로 힘든 곳에 찾아가서 격려하는 모습을 더 챙겨보라고 말씀 주셨다"고 했다.

권 여사는 김씨를 향해 "좋은 소식으로 5월에 다시 뵙기를 기원한다"는 덕담도 전한 것으로 알려졌다.

송영길 민주당 대표도 이날 봉하마을을 찾아 노 전 대통령 모역을 참배했다. 송 대표는 방명록에 "대통령님의 뜻을 이어받은 이 후보와 함께 승리하겠다"고 적었다.

