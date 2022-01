"中 정보기관, 페이스북·트위터에서 광범위한 정보 수집"

[아시아경제 부애리 기자]중국 정부 기관들이 최근 자국 내에서 벌이던 첩보 활동을 페이스북, 트위터 등 서방 소셜미디어까지 확대했다는 보도가 나왔다.

워싱턴포스트는 지난달 31일(현지시간) 지난해 초부터 진행된 중국 정부의 프로젝트와 관련된 공문서, 기업 문건 등을 입수해 분석하 결과 이같이 파악됐다고 보도했다.

보도에 따르면 중국은 자국 내 '여론 분석 소프트웨어'로 불리는 온라인 감시 프로그램을 가동해 정치적으로 민감한 정보를 유포하는 사람들을 추적해왔다.

이번엔 당국이 자국을 넘어 트위터와 페이스북 등 서방의 소셜미디어를 뒤져 외국 인사 정보를 수집하는 프로그램을 마련한 정황이 포착됐다는 것이다.

단순한 자동 정보 수집 프로그램부터 24시간 가동되는 수십만 달러 상당의 프로젝트까지 다양한 주문을 넣은 것으로 전해졌다.

중국 국영 매체가 해외 언론인 데이터베이스를 제작하기 위해 트위터·페이스북 게시물을 수집하는 소프트웨어를 32만달러(약 3억8000만원)에 구입했고, 공안도 홍콩과 대만 관련 서방 사용자의 채팅 내역을 분석하는 프로그램을 21만6000달러(약 2억5700만원)에 마련한 것으로 알려졌다.

2020년 공개된 국영 차이나데일리의 입찰 서류에 따르면 이 매체가 구입한 프로그램은 페이스북, 트위터, 유튜브 게시물을 모아 해외 언론인과 정·재계 유력 인사 간의 관계를 분석하고 이들의 대(對)중국 성향을 측정해 보여주는 것으로 나타났다.

이 프로그램에는 표적 인사들이 중국에 위협이 되는 보도를 하거나 정보를 유포할 때 자동으로 경보를 발송하는 기능이 탑재됐다. 워싱턴포스트에 따르면 검토 문건에 등장한 소프트웨어 대부분이 이런 기능을 갖춘 것으로 알려졌다.

중국 정부 기관과 계약한 분석업체는 인터넷 당국인 국가사이버정보판공실(CAC)이 24시간 민감 정보를 수집하는 시스템을 구축했으며, 2019년부터 해외 소셜미디어도 감시 대상에 추가했다.

공산당 기관지 인민일보 인터넷판도 해외 소셜미디어 데이터를 수집해 공안·사법 당국·공산당 조직 등에 제공하는 서비스를 수십개 수주한 것으로 나타났다.

이 가운데 공안이 해외 소셜미디어를 통해 불특정 다수 주요 인사와 조직에 대한 정보와 홍콩·대만의 대미 관계를 분석한 보고서를 받는 서비스를 3만여 달러(약 3600만원)에 구입한 것으로 파악됐다.

중국 외교부는 이와 관련해 별다른 답변을 내놓지 않았다.

워싱턴포스트는 전문가들을 인용해 중국이 소셜미디어를 감시하는 첨단 기술을 확보하게 되면 중국을 비판하는 이들을 향한 압박이 심해질 수 있다고 우려했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr