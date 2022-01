서울 중랑구 모텔서 화재…2명 연기 흡입

[아시아경제 이정윤 기자] 1일 오전 9시 16분께 서울 중랑구 상봉동의 모텔에서 화재가 발생했다.

불은 이날 오전 10시 5분께 완전히 꺼졌다. 불은 투숙객이 외출 중이던 객실에서 시작된 것으로 알려졌으나 자세한 화재 원인은 조사 중이다.

다른 객실 투숙객 2명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

