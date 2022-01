김 의장 '천만 시민을 위한 일상회복에 매진하는 의회 될 것' 방명록 서명

[아시아경제 박종일 기자]김인호 서울시의회 의장(더불어민주당, 동대문3)이 2022년 임인년(壬寅年) 첫 날인 1월1일 국립서울현충원을 찾아 참배하는 것으로 새해 첫 일정을 시작했다.

김 의장은 이날 오전 10시 20분 순국선열의 숭고한 뜻을 기리고 현충탑에서 헌화·분향을 했다.

방명록에는 ‘천만 서울 시민을 위한 일상회복에 매진하겠습니다’고 적었다.

김 의장 외에도 김기덕 부의장(더불어민주당, 마포4), 김광수 부의장(더불어민주당, 도봉2), 김정태 운영위원장(더불어민주당, 영등포2)을 비롯한 서울시의회 의원 9명이 국립서울현충원을 참배했다.

