尹, 국민이 댓글로 공약 완성…'공약위키' 공개

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 정책 공약에 국민들이 온라인 댓글로 의견을 내놓을 수 있게 됐다.

윤 후보는 1일 서울 여의도 한 카페에서 열린 '윤석열 공약위키 언박싱(unboxing) 데이'에 참석해 "윤석열 공약위키의 가장 중요한 가치는 국민의 직접 참여와 협업에 있다"고 밝혔다.

공약위키는 윤 후보의 공약 생산부터 유통까지 확인할 수 있는 온라인 플랫폼이다. 한 달 동안 국민들이 공약 제안을 하거나 실시간 의견을 댓글 등으로 내놓으면 이를 반영해 윤 후보의 공약을 최종 완성할 계획이다. 국민이라면 누구나 정책에 대한 의견을 개진할 수 있다.

다음 주부터 발표되는 생활현장 공약은 물론 선거대책위원회를 통해 발표되는 공약 또한 공약위키에서 확인 가능하다. 공약위키에 기록되는 정보는 '공약커넥터'를 통해 '나무위키'에도 게재된다.

공약위키에서는 '성장과 복지로 #행복경제', '부동산 정상화 #상식회복', '코로나 극복 #약자동행', '임신부터 육아까지 #국가케어', '공정한 내일 #청년' 등 윤 후보가 기존에 발표한 공약 등을 확인할 수 있다. 여기에 국민들이 익명 댓글 의견을 달아 제출하면 선대위 검토를 거쳐 '시민공약 시리즈'로 나중에 발표할 예정이다.

윤 후보는 이날 행사에서 "국민 여러분들이 직접 정책을 제안할 수 있고, 공개된 정책에 대해서도 여러분들이 의견을 제언해주실 수 있다"며 "이 공약위키는 제가 지향하는 디지털 플랫폼 정부의 시작"이라고 설명했다.

이어 그는 "정책을 만들 때 현장 중심의 피드백을 받으면 정책 수요자들에게 디테일한 부분까지 반영할 수 있다"며 "정책이 음식이라면 조미료 양념까지 잘 쳐서 맛깔스럽게 정책을 소비할 수 있도록, 현장 중심의 정책 프로세스를 만들어 간다는 의미"라고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr