수원에서 일산까지…택시비 7만원 '먹튀' 10대女 2명 검거

[아시아경제 권서영 기자] 요금 7만원 상당의 장거리를 택시로 이동하고 이를 지불하지 않은 채 도주한 10대 2명이 경찰에 붙잡혔다.

31일 일산동부경찰서는 A양 등 10대 2명을 경범죄 처벌법 위반 혐의 등으로 입건했다고 밝혔다. A양 등은 지난 11월 1일 오후 4시께 수원 권선구 곡반정동에서 택시를 타고 일산 백마역에서 내린 후 요금 7만3500원을 내지 않고 달아난 혐의를 받았다. 이들은 한 명이 카드를 가져오겠다며 먼저 내리고, 다른 한 명은 요금을 내는 척하며 충전되지 않은 교통카드를 건넨 뒤 자리에서 도망치는 수법을 쓴 것으로 조사됐다.

이 사건은 피해를 본 택시기사 B씨가 블랙박스에 담긴 영상을 온라인에 공개하면서 알려지게 됐다. B씨는 JTBC와의 인터뷰에서 "수원에서 운행 중 탑승한 승객들이 빨리 일산으로 가 달라고 해서 출발했다"며 "승객들이 도망간 뒤 곧바로 경찰에 신고했는데 한 달 뒤에야 인근 폐쇄회로(CC)TV로는 달아난 사람들을 확인하기 어렵다는 연락을 받았다", "(경찰이) 신고 취소서도 써 달라고 했다"고 주장했다.

이후 B씨의 딸은 사건 담당 형사에게 영상을 공개해 사건을 공론화하겠다고 한 것으로 전해졌다. B씨는 "유튜브에 '택시 무임승차 수원 곡반정동에서 일산 백마역까지 여성 2명'이라는 제목으로 영상을 올렸는데 회자가 많이 됐다"며 "시민들이 제보해 주시고 또 이렇게 사건이 해결되어서 정말 고맙게 생각하고 있다"고 심경을 전했다.

한편 경찰 관계자는 "조사를 통해 고의성 등이 입증되면 이들을 사기 혐의 등을 적용해 불구속 송치할 예정"이라고 설명했다.

