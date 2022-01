[아시아경제 부애리 기자] 인도 북부의 한 유명 힌두사원에서 12명이 압사하고 10여명이 다치는 사고가 1일 발생했다.

인도 언론에 따르면 이날 오전 2시45분께(현지시간) 잠무-카슈미르의 바이슈노 데비 사원 주변에서 압사 사고가 발생했다. 이 사원은 인도에서 가장 많은 신자가 모이는 순례지 중 하나다. 매일 수만명이 기도를 위해 찾는 곳이다.

이날 새벽 새해 기도를 하러온 신자들로 사원 외곽이 꽉 찬 상태에서 신자간에 말다툼이 벌어져 서로 밀치고 몰려들다 사고가 발생한 것으로 전해졌다.

사고 발생 30분 만에 현장에 도착한 경찰은 사망자와 부상자를 병원으로 이송하고 구조 작전을 벌였다.

나렌드라 모디 총리는 트위터를 통해 "사원에서 발생한 인명 손실에 대해 애도를 표한다"고 애도를 표했다.

