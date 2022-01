홍콩 反中매체 또 강제 폐간…"언론탄압의 가장 극적인 사건"

[아시아경제 조유진 기자] 홍콩 정부는 반중 민주화 언론인 입장신문(스탠드 뉴스)이 당국의 탄압에 직면해 폐쇄된 것에 대한 국제사회의 비난에 "근거없는 주장"이라고 일축했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 31일(현지시간) 보도했다.

테레사 쳉 법무장관은 "홍콩에서는 항상 언론의 자유가 존중돼 왔다"며 "미국 등 서방국들이 체포된 이들의 즉각적인 석방을 요구하는 것에 당혹감을 감출 수 없다"고 말했다.

입장신문은 창간 7주년을 하루 앞둔 지난달 29일 전현직 편집국장 등 고위 임직원이 경찰에 체포되고 회사에 대한 대대적인 압수수색과 자산 압류에 직면하면서 폐간됐다.

홍콩 당국은 입장신문이 출판물을 이용해 정부 증오를 선동했다는 죄목을 적용했다. 영국의 식민 지배 시절에 만들어졌다가 그동안 사문화되다시피 한 법을 되살려 언론탄압에 나선 것이다.

지난 7월엔 핑궈일보(애플데일리)가 탄압을 받아 문을 닫은 뒤 6개월도 채 되지 않아 마지막 민주화 언론마저 폐간되면서 아시아에서 가장 자유롭고 독립적이었던 홍콩의 시민자유가 급속히 후퇴하고 있다는 비판이 나오고 있다.

미국 등 국제사회는 일제히 입장신문의 폐간 사태에 비판의 목소리를 높였다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 성명을 통해 "홍콩 정부는 언론을 표적으로 삼는 것을 중단하고 부당하게 구금되고 기소된 언론인들을 즉각 석방할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

유엔인권사무소도 "홍콩은 시민권과 정치적 권리에 관한 국제규약에 구속돼 있으며 정보, 표현, 결사의 자유에 대한 권리를 존중하고 적법한 절차를 보장하라"고 경고했다.

입장신문은 홍콩에서 '우산혁명'으로 불리는 대규모 민주화 시위가 벌어졌던 2014년 12월30일 창간했다. 2019년 홍콩을 뒤흔들었던 반정부 시위와 경찰의 시위대 무력 진압을 적극적으로 온라인 생중계하면서 존재감을 각인했다.

대표적 반중 성향 신문으로 26년 역사의 빈과일보에 이어 입장신문까지 폐간되면서 홍콩보안법 도입 이후 가뜩이나 위축된 홍콩 민주 진영과 시민사회의 발언권이 잠식될 것이라는 관측이다.

비정부 기구 국경없는기자회의 최근 설문조사에서 전세계 180개국 중 135개국 이상에서 언론의 자유가 부분적 또는 완전히 붕괴됐다는 결과 나왔다.

감옥에 수감돼 있는 언론인은 488명에 달했는데, 이는 1995년 수치 집계를 시작한 이후 최고 기록이다.

미 블룸버그 통신은 입장신문의 폐간을 올해 언론탄압의 역사에서 가장 극적인 사건으로 꼽았다.

중국에서 코로나19 진원지인 우한의 실태를 폭로해 구속된 여성 시민기자는 4년형을 선고 받았고, 나렌드라 모디 인도 총리는 정부를 비판하는 트위트 사용자의 글과 계정을 삭제하지 않았다는 이유로 트위터 직원을 기소했다.

지난 29년 간 58명의 언론인이 살해된 러시아에서는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정적인 알렉세이 나발니를 지원하는 인권단체를 비롯해 자국 내에서 가장 오래된 인권단체인 '메모리얼'을 해외 세력 대리자로 지정하며 폐쇄했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr