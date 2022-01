北 김여정 승진 안한 듯…정치국 후보위원 보선 명단에 빠져(종합)

[아시아경제 부애리 기자]김정은 북한 노동당 총비서의 동생인 김여정 국무위원 겸 당 부부장이 당 정치국 재입성에 실패한 것으로 파악됐다.

1일 조선중앙방송은 전날 폐막한 당 중앙위원회 제8기 제4차 전원회의 결과를 보도했다. 보도에서 공개된 정치국 위원·후보위원 보선 명단엔 김 부부장의 이름은 없었다.

앞서 지난 17일 열린 김정일 10주기 중앙추모대회에서 김 부부장이 이름이 정치국 위원과 후보위원 사이에서 14번째로 호명되면서 서열 상승 가능성이 제기된 바 있으나, 결과적으로 명단에 포함되지 않았다.

정치국 구성원을 결정하는 이번 전원회의에서 이름이 나오지 않은 만큼 중앙추모대회 당시 김 부부장을 앞으로 끌어올린 호명 순서는 아버지의 10주기라는 점을 고려했기 때문이라는 분석이 나온다.

김 부부장은 지난 2020년까지 당 조직지도부 제1부부장 겸 정치국 후보위원이었으나, 지난해 1월 제8차 노동당 대회에서 선전선동부 부부장으로 자리를 옮기면서 당 중앙위원회 위원으로 강등된 바 있다.

하지만 지난해 9월 최고인민회의에서 국무위원에 진입했고 대미·대남 등 외교 전반은 물론 내치까지 관장하면서 김정은 정권의 핵심으로 활약하고 있다.

이번 전원회의에서는 인민군 상장인 리태섭 육군 제5군단장이 사회안전상(경찰청장)으로 임명되면서 정치국 후보위원으로 승진했다.

북한은 김정은 집권 이후 사회안전상에 군 장성 출신을 잇달아 임명하고 있는데, 앞서 최부일·리영길·장정남이 대표적이다.

지난 1월 내각부총리 겸 국가계획위원장에 임명된 박정근은 1년 만에 정치국 후보위원에서 정치국 위원으로 승진했다.

북한은 이번 전원회의에서 대미·대남 메시지도 내놓지 않았다. 농업 부문에 대한 투자를 늘리고 농민들이 국가에서 빌린 자금을 탕감하는 조처를 하는 등 올곶이 농업을 중심으로 한 경제와 민생문제를 집중적으로 논의했다.

