이준석, 안철수 지지율 상승에 "단일화 시도해도 승리는 의문"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 지지율 상승세를 타고 있는 안철수 국민의당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 단일화에 대해 결과를 쉽게 예측할 수 없다는 요지로 발언했다.

지난달 31일 이 대표는 한겨레신문과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 이 대표는 '새해를 앞두고 윤 후보의 지지율이 떨어지는 데드크로스가 일어났다'는 말에 "이런 국면이 지속할 수 있다"는 진단을 내렸다. 그는 "공식 선거운동에 들어가기 한 달 전, 구체적으로는 1월 20일까지 지지율이 중요하다고 본다"며 "그 기간까지 반전의 계기를 만들지 못하면 위험하다", "예측성 경고를 하나 더 하자면 단일화에 들어가는 순간 우리 당은 굉장히 곤란한 위치에 놓이게 될 것"이라고도 전망했다.

이 대표는 '안 후보의 지지율이 거의 10%를 바라보고 있다. 단일화가 성공하면 도움이 되는 것 아닌가'라는 질문에 "단일화를 하기도 어렵고 우리 후보가 (단일화 과정에서) 손쉬운 승리를 할 수 있는 것인지 약간의 의문이 있다"고 답했다. 그는 "단일화는 결국 당원 투표가 아닌 여론조사를 하게 되는데 4·7 재보궐선거 단일화 때를 돌아보면 양자의 경쟁력·적합도 측정을 통해 결정될 것"이라며 "결과를 예측하기 어렵다"고 덧붙였다.

이어 이 대표는 '지지율 반등 가능성이 어디에 있다고 보냐'는 질문에는 "기본적으로 국민은 후보를 바라보고 표를 던진다"며 "후보의 변화가 느껴질 때 국민이 관심을 두지 않을까 한다"고 대답했다. 그는 '윤 후보의 최근 행보가 중도 지향적이기보다는 극단적이고 날이 서 있다'는 지적에 "전당대회를 치르는 방식과 대국민 선거를 치르는 방식은 달라야 한다", "우리 후보가 후보를 아끼고 좋아하는 사람들 사이에만 둘러싸이지 않길 바란다"고 말했다.

한편 이 대표는 '당 대표로서 대선 승리를 위해서 할 일을 하겠다고 했다. 범위가 어디까지인가'라는 질문에 "굉장히 유연하게 생각하겠다"며 "후보가 잘못 가고 있다면 후보의 잘못을 지적하는 것도 대선 승리를 위한 당무에 포함된다고 본다"고 강조했다. 그는 정치적 목표에 관한 질문에 "목표를 길게 잡고 움직이는 스타일이 아니다"라며 "이번에도 선대위에서 제 역할이 부정당한 것에 대해 미련 없이 직을 버린 것이지 다른 의미는 없다"고 했다.

