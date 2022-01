◇본사 본부장

▲안전경영본부장 직무대리 김종선 ▲기술본부장 직무대리 류영수

◇부속기관장

▲철도교통관제센터장 김현연 ▲특별동차운영단장 장노규 ▲시설장비사무소장 최형수

◇본사 처장

▲비서실장 박화영 ▲미래정책단장 최은주 ▲안전계획처장 장봉춘 ▲산업안전처장 임영민 ▲언론홍보처장 임인순 ▲문화홍보처장 권영주 ▲감사기획처장 강석진 ▲종합감사처장 박정희 ▲청렴조사처장 손관구 ▲전략기획처장 이춘구 ▲경영평가처장 황국정 ▲인사기획처장 원형민 ▲여객계획처장 이재훈 ▲역운영처장 배천호 ▲열차영업처장 조재욱 ▲서비스혁신처장 권봉철 ▲관광사업처장 황재식 ▲열차기획처장 임정운 ▲운전기술처장 김치태 ▲물류계획처장 김범열 ▲물류마케팅처장 박병인 ▲물류수송처장 서영석 ▲광역신사업처장 안종기 ▲광역운영처장 서건귀 ▲자산운영처장 박노주 ▲사업개발처장 차정윤 ▲사업총괄처장 함영춘 ▲철도시설안전합동혁신단장 이두형 ▲차량계획처장 양정윤 ▲광역차량처장 박수명▲선로관리처장 백영종 ▲토목시설처장 강신석 ▲전기계획처장 김희영 ▲통신처장 여상철 ▲윤리경영처장 엄상흠

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr