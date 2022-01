통일부 "北 기존노선 지속…대내문제 해결 방점"

[아시아경제 부애리 기자] 통일부는 1일 북한이 공개한 노동당 전원회의 내용을 토대로 북한은 앞으로 기존 노선을 지속하면서 내부 안정에 주력하리라고 내다봤다.

통일부는 이날 내놓은 '북한 당 중앙위원회 제8기 제4차 전원회의 분석'에서 북한이 "어려운 상황 속 5개년계획 1년 차의 성과를 과시했고, 이를 바탕으로 기존 노선을 지속할 것"이라고 전망했다.

통일부는 이번 전원회의가 지난해 초 8차 당대회 등에서 나왔던 비판적 평가와 질책 기조보다는 성과 강조 분위기였던 점에 주목했다. 전반적으로 8차 당대회에서 제시한 경제, 인민생활 개선 등 대내문제 해결에 방점이 있다고 분석했다.

그 근거로는 김정은 총비서가 2021년을 "우리의 사회주의 건설사에 특기할 자랑찬 승리의 해"로 평가하고 올해 기본 과업으로 "인민생활에서 뚜렷한 개변을 이룩하는 것"을 설정한 점을 근거로 들었다.

박정근 내각부총리 겸 국가계획위원장의 정치국 위원 승진 역시 "올해(지난해) 경제 분야 성과를 반영한 인사 조치"라고 해석했다.

구체적 대외 메시지가 없었던 점에 대해서는 "유동적 국제정세 하에서 상황에 따른 대처 방침을 수립하고 주요 계기 시 입장을 표명할 것"으로 예측했다.

또 자체 계획에 따른 국가방위력 강화를 강조했음에도 핵과 전략무기가 언급되지 않은 점에 주목할 필요가 있다고 봤다.

북한이 '사회주의 농촌문제 해결'을 의정으로 제시한 데 대해서는 "농민 배려에 초점을 맞췄고, 농업 부문에 대한 국가적 투자 제고를 시사했다"며 "식량 증산을 위한 비료 등 외부 원자재 도입 수요는 상존한다"고 해석했다.

또 "향후 북한은 이번 전원회의 결정 과업 관철을 위한 전 사회적 학습과 운동을 전개하는 한편 분야별·단위별 세부 집행계획을 마련할 것"이라고 예측했다.

통일부는 "정부는 현시점이 한반도 평화를 위해 새로운 전기를 마련해야 하는 중요한 시기라고 인식한다"며 "한반도 평화를 실질적으로 진전시키는 논의가 이뤄질 수 있도록 일관되게 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

북한은 지난달 27∼31일 역대 최장인 닷새간 전원회의를 열고 새해 국정 운영 방향을 논의해 그 결과를 이날 조선중앙통신 등 관영 매체를 통해 공개했다.

분과 회의를 통해 대남·대미사업 방향도 논의했으나 세부 내용은 숨긴 채 김정은 노동당 총비서가 "다사다변한 국제정치 정세와 주변 환경에 대처해 북남관계와 대외사업 부문에서 견지해야 할 원칙적 문제들과 일련의 전술적 방향들을 제시했다"고만 밝혔다.

대신 코로나19 비상 방역을 최우선 국가사업으로 설정한 점과 농민 부채 탕감, 식생활 향상 등 경제 및 농업 분야 사업 계획은 공개했다.

