조정 받는 항공株, 펀더멘털 개선은 시기상조

LCC 중심으로 자본 잠식 해결 위한 추가 자본 확충 가능성

[아시아경제 공병선 기자] 새로운 코로나19 변이 바이러스 ‘오미크론’에 항공 관련주들이 흔들리고 있다. 올해 하반기 여객 수요가 회복되더라도 실질적인 펀더멘털 개선은 여전히 시기상조라는 분석이 제기된다.

1일 삼성증권에 따르면 저비용항공사(LCC)의 주가는 지난해 3분기 말 대비 25% 이상 조정을 받았다. 화물 호조 속 대형항공사(FSC)도 마찬가지다. 대한항공은 역시 지난해 3분기 말 대비 10% 이상 하락했다.

올 4분기에도 항공사 실적의 핵심은 화물이다. 월드ACD에 따르면 지난해 11월 누적 전 세계 평균 4분기 화물운항 거리당 매출(Yield)은 4.11달러(약 4892원)로 3분기 평균 3.44 대비 19.5% 상승했다.

김영호 삼성증권 연구원은 “화물 운임 강세가 지속되면서 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 600 등락률 -2.00% 거래량 1,250,059 전일가 29,950 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호대한항공, 2022년 새해 첫 수출 화물기 운항[2022년 리오프닝주 전망] 코로나와 함께한지 벌써 2년…해외에 달린 리오프닝주 close 은 지난해 4분기에 분기 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 기대된다”며 “여객 의존도가 높은 LCC는 3분기에 이어 적자가 불가피하다”고 설명했다.

여객 수요는 올 하반기부터 회복될 것으로 점쳐진다. 여전히 185개국에서 한국인의 입국 금지 및 입국 절차 강화 조치가 이어지고 있으므로 국가 간 여행 규제 완화가 필요한 상황이다. 다만 백신 접종률이 향상되고 있으며 최근 백신 접종 조건부 입국 허용국도 26개국으로 확대되고 있다. 여객 증가세가 나타나면 확정 수요 기반의 초고운임의 정상화와 경쟁 재개로 국제선 yield도 하락세를 보일 것으로 예상된다. 이는 여객 의존도가 높은 LCC 적자폭 감소로 이어진다.

하지만 항공사들의 실질적인 펀더멘털 개선은 시기상조일 것으로 보인다. 수익성 측면에서 화물 매출 감소가 미치는 영향이 더 클 것으로 예상되기 때문이다. 아울러 내년 유가 상승 전망과 환율 변동성 확대로 항공사들의 실적 가시성도 저조한 상황이다.

김 연구원은 “일각에선 대한항공과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 350 등락률 -1.72% 거래량 452,174 전일가 20,350 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호대한항공 "아시아나 지분인수 기한, 내달 3월말로 한번 더 연장"대한항공-아시아나 결합 조건부 승인…경쟁력 약화 불씨 여전 close 의 합병 효과를 기대하지만 미국 및 유럽연합 등 주요국의 승인이 필요하다”며 “LCC들을 중심으로는 자본 잠식 해결을 위한 추가 자본 확충의 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr