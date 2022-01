방역패스 없으면 대형마트·백화점 입장 불가… 종교시설 제외 '논란'

"종교 관련 집단감염 사례 많은데… 형평성 없어" 비판 이어져

[아시아경제 김대현 기자] 오는 10일부터 백화점·대형마트도 접종증명·음성확인제(방역패스) 의무화 대상에 포함된다.

중앙방역대책본부(방대본)는 지난 12월31일 코로나19 백브리핑에서 "식당·카페의 경우 필수시설로 미접종자라 하더라도 1인은 이용할 수 있었지만, 이번에 방역패스 대상에 새로 포함된 3000㎡ 이상의 백화점·마트는 이용할 수 없다"며 사회적 거리두기 조정안을 발표했다. 여기엔 약 2000개 마트가 해당되는 것으로 전해졌다.

이 같은 조치는 10일부터 시행되고, 계도기간은 16일까지 일주일이다. 백신 미접종자도 '48시간 내 유전자증폭(PCR) 음성확인서'와 '격리해제서', 건강상 이유에 따른 '예외확인서' 등이 있으면 출입할 수 있다. 당초 백화점·마트 등에선 백신 접종 이력과 상관없이 QR 체크인이나 안심콜을 비롯한 전자출입명부만 작성하면 출입이 가능했다.

하지만 집단감염 사례가 많은 종교시설을 제외하고, 생필품 구매 등을 위해 찾는 백화점·마트에만 이 지침을 적용하는 것을 이해할 수 없다는 비판이 나온다. 관련 기사의 포털 댓글창과 온라인 커뮤니티 등엔 "앞뒤가 안 맞는다"거나 "1인 식사는 가능한데, 마스크 쓰고 체온 이상 없는 경우도 대형마트를 못가게 한다. 종교·집회는 또 허용하는 근거를 대라"는 비판글이 올라왔다.

이에 대해 손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 "교회는 방역조치를 한번 강화해 현재 방역패스보다 더 강화된 형태가 적용되고 있다"며 "(종교시설은) 예방접종완료자, 미접종자에 대한 PCR 음성확인서 등 예외를 인정하지 않는다"고 설명했다.

지난달 18일부터 미사·예배·법회·시일식 등 정규 종교활동엔 방역패스를 적용받아 백신 접종 완료자만 참석할 시 전체 좌석의 최대 70%까지 입장할 수 있다. 미접종자를 포함해 정규 종교활동을 진행하려면 전체 좌석의 30%, 최대 299명까지만 받을 수 있다. 문화체육관광부가 지난달 17일 발표한 종교시설 방역 강화방안의 일환으로, 사회적 거리두기 강화 조치에 종교시설이 빠져 '봐주기' 논란이 일어난 지 하루 만에 나온 조치였다.

손 반장은 "실질적으로 대다수의 종교시설에서 예방접종완료자 중심으로 70%의 예배를 운영하는 것으로 진행되고, 이는 미접종자에 대한 예외를 인정하지 않는다는 측면에서 더욱 강화된 조치"라고 강조했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr