미국 하늘에서 수십 마리 물고기가 우수수…"비린내 너무 심해"

[아시아경제 황수미 기자] 미국에서 비와 함께 수십 마리의 물고기가 하늘에서 떨어지는 현상이 발생했다.

30일(현지 시각) 미국 지역 매체 KXAN 등 외신 보도에 따르면 텍사스주 텍사캐나 주민들은 전날 폭풍우가 지나간 뒤 도시의 모습을 SNS에 공유했다.

게시물을 보면 집 마당을 포함한 도시 전역에 물고기들이 떨어져 죽어 있다.

주민들에 따르면 15cm 크기 이상의 물고기도 바닥에서 죽은 채 발견됐다. 이들은 모두 하늘에서 내린 물고기들이었다.

한 주민은 "남편이 물고기 비가 내린다고 이야기하길래 처음엔 장난인 줄 알았다"며 "그런데 집 밖으로 나가니깐 비린내가 너무 심하게 났다"고 회상했다.

또 다른 주민은 "근무 시간 중 밖에서 천둥이 치는 소리가 났다. 문을 살짝 열었을 때, 세찬 비와 함께 물고기가 땅에 떨어지고 있었다"고 했다.

그러면서 "25~30마리를 목격했고, 모두 크기가 꽤 큰 물고기들이었다"고 덧붙였다.

현지 언론은 텍사캐나의 마을 중 최소 4곳에서 이러한 현상이 목격됐다고 전했다.

이와 관련해 전문가들은 바람이 강하거나 허리케인, 토네이도 등이 강하게 불 때 발생할 수 있는 현상이라고 설명했다.

어니스트 에이지 퍼듀대학 교수는 "토네이도가 지나가면 크기가 작은 연못은 통째로 하늘로 증발하기도 한다"며 "개구리 등 작은 생명체와 소금, 돌 등이 바람에 휩쓸려 하늘로 날아갔다가 바람이 멈추면 땅에 떨어질 수 있다"고 말했다.

