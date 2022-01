[신년사] 방문규 수출입은행장 "K-공급망 구축에 총력"

[아시아경제 김진호 기자] 방문규 한국수출입은행장은 1일 국내 기업들이 글로벌 공급망 불안에 안정적으로 대응할 수 있도록 한 K서플라이 체인 구축에 총력을 다하겠다고 밝혔다.

방 행장은 이날 신년사에서 "코로나19 팬데믹과 미중 갈등에서 촉발된 글로벌 공급망 불안은 교역의존도가 높은 한국경제의 최대 난제"라며 이같이 말했다.

방 행장은 "K서플라이 체인 구축을 위해 글로벌 공급망 대응 프로그램을 신설해 원자재 확보, 글로벌 물류 인프라 재건 등에 15조원을 지원하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "희소자원 등 핵심자원의 안정적 확보를 위해 글로벌 자원 유통기업에 선금융을 지원하는 등 다른 경쟁력 강화 조치도 병행하겠다"고 덧붙였다.

수출 5대 강국 도약의 기반도 마련하겠다고 했다. 방 행장은 "반도체, 바이오, 미래차와 배터리 부문 등에 6조5000억원을 포함해 총 14조원을 공급하겠다"고 말했다.

환경·사회·지배구조(ESG) 확산을 위해 탄소배출 감축량에 따라 우대금리를 제공하는 '저탄소 산업구조 혁신 프로그램'에 총 15조원을 지원하겠다고도 했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr