윤석열, 구두벗고 큰절하며 "저부터 바꾸겠다"

[아시아경제 부애리 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "자신을 변화시키는 인간만이 세상의 위대한 변화를 이끌어낼 수 있다. 저부터 바꾸겠다. 함께 바꾸자"고 1일 밝혔다.

윤 후보는 이날 오후 여의도 대하빌딩에서 연 선거대책위원회 신년인사 및 전체회의에서 "부족한 점을 고쳐 정권 교체를 바라는 국민의 열망에 누가 되지 않겠다"며 이같이 말했다.

윤 후보는 이날 "새해 국민 여러분께 희망을 드리는 뜻에서 제가 우리 선대위를 대표해 국민께 절을 올리겠다"며 구두를 벗고 큰절을 올렸다.

이어 그는 "정권교체에 만약 실패한다면 우리는 역사에 씻을 수 없는 죄를 짓게 되는 것"이라며 "문재인 정부를 보면서 오만은 곧 독약이라는 것을 잘 알게됐다. 우리 자신에게 그런 모습이 있지 않았는지 되돌아본다"고 말했다.

윤 후보는 "선대위도 효율적으로 운영되도록 개선하겠다"며 "우리 내부의 작은 차이를 갈등의 불씨가 아니라 통합의 에너지로 만들어내자"고 강조했다.

윤 후보는 정권교체의 의미를 '공정과 상식을 바로 세우는 첫걸음'이라고 규정하면서 "정권교체 후 국민의 삶이 달라질 수 있다는 믿음을 드리겠다"고 약속했다.

또 "새해부터 국민 한 분 한 분의 삶이 행복해지는 비전과 공약을 계속 보여드리겠다. 그래야 국민이 정권교체를 선택할 것"이라고 말했다.

윤 후보는 "보수를 넘어 중도와 합리적 진보까지 아울러야 한다. 그래야 분열된 나라를 다시 통합해낼 수 있다"며 "살아있는 권력과 맞선 그 강단으로 법치와 공정을 회복해 나라다운 나라로 되돌려 달라는 국민의 뜻을 다시 새기겠다"고 덧붙였다.

이날 신년인사에 참석한 선대위 관계자들은 '미세먼지 없는 푸른 하늘', '청년 취업', '든든한 노후', '내 집 마련', '청년 취업' 등 문구가 담긴 피켓을 들었다.

사회를 맡은 김병민 대변인이 "윤 후보에게 호랑이 기운을 전달하는 의미"라며 '윤석열'을 외치자 회의 참석자들이 '어흥 어흥 어흥'이라고 외치기도 했다.

